Багдаду не спокойно: в Ираке заинтересованы в военном сотрудничестве с РФ

Ирак стремится развивать разведывательное и военное сотрудничество с Россией. Опыт Москвы в борьбе с терроризмом может быть полезен Багдаду, который нуждается во взаимодействии с международными партнерами для обеспечения того, чтобы подобные организации не вернулись на иракскую землю, сообщил «Известиям» политический советник премьер-министра республики Фади Аш-Шамри. Какие проблемы остаются в иракской армии на фоне вывода сил международной коалиции — в материале «Известий».

Военное сотрудничество Москвы и Багдада

Ирак нуждается в укреплении сотрудничества с международными партнерами для обеспечения безопасности на фоне сохранения террористической угрозы на некоторых участках сирийской территории, заявил «Известиям» политический советник премьер-министра республики Фади Аш-Шамри.

— Российская Федерация имеет большой опыт борьбы с терроризмом и обладает передовыми военными и разведывательными возможностями, которые могут быть полезны Ираку. На практике страны объединяют исторические отношения, которые мы стремимся развивать и укреплять в сфере безопасности, военной, разведывательной, экономической и научной областях, — рассказал он «Известиям».

Страна проявляет интерес к укреплению отношений с Россией по нескольким важным причинам, связанным с политическими, экономическими и стратегическими интересами. Ирак, будучи ареной борьбы между США и Ираном, пытается сбалансировать свое позиционирование, диверсифицируя внешнеполитические связи.

На практике укрепление военного сотрудничества с Россией поможет Ираку повысить обороноспособность и получить доступ к передовому вооружению.

— Ирак показал свою полную готовность к сотрудничеству с российской стороной. Иракская доктрина вооружений была восточной доктриной с середины прошлого века до падения режима Саддама Хусейна, это указывает на предрасположенность к предложениям со стороны России. Наши отношения с Москвой всегда были очень хорошие. Россия может оснастить иракские военные ведомства вооружением, от нехватки которых так страдает Ирак, — отметил в беседе с «Известиями» иракский военный специалист Сафаа аль-Асам.

В 2023 году посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев сообщал «Известиям», что иракцы часто намекают на трудности работы с американским вооружением. Это связано с условиями поставок, сложностью использования и обслуживания в целом.

Всё это приобретает особую актуальность после заявления о согласовании графика вывода войск международной коалиции во главе с США из Ирака.

Вывод войск коалиции во главе с США из Ирака

Международная коалиция во главе с США решила завершить военную миссию в Ираке, об этом 27 сентября сообщил Госдепартамент. Уже согласованы график и все этапы. Вывод войск коалиции должен произойти в течение следующих 12 месяцев, но не позднее конца сентября 2025 года.

При этом предусматривается переход к двустороннему партнерству между США и Ираком в области безопасности. Несмотря на сворачивание миссии, Вашингтон в рамках своего плана не намерен полностью выводить войска из Ирака. А миссия коалиции в Сирии, которая находится там на незаконных основаниях, будет продолжаться до сентября 2026-го.

Завершение миссии международной коалиции в Ираке стало важным этапом в развитии страны после многолетних боевых действий и интервенций, начавшихся с 2003 года.

Миссия была создана в 2014-м с целью противостояния угрозе, исходящей от ИГ («Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ), которое в тот момент захватило значительные территории Ирака и Сирии. В течение нескольких лет при поддержке коалиции иракским силам удалось освободить большую часть захваченных территорий и значительно ослабить ИГ. В 2017 году иракские власти объявили о победе над «Исламским государством», хотя отдельные террористические группы продолжали действовать в стране.

К 2021-м стало очевидно, что миссия в Ираке должна измениться. Вместо активных действий на первый план вышли консультирование и обучение здешних сил безопасности.

При этом внутри Ирака росло недовольство присутствием иностранных войск, особенно после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году в результате удара США на территории Багдада. Это событие привело к резкому обострению отношений между Вашингтоном и Багдадом, иракский парламент проголосовал за вывод всех иностранных войск с территории страны.

В 2021-м на фоне этих призывов было объявлено о том, что боевая миссия США в Ираке завершится до конца года и войска переведут в статус советников. Однако в связи с геополитическими интересами США не спешат полностью оставлять Ирак. Тем не менее политические группы, особенно шиитские фракции и партии, тесно связанные с Ираном, оказывают большое давление на правительство с требованием вывода американских сил.

Проблемы иракской армии

Вывод международной коалиции символизирует новый этап в восстановлении Ирака. Хотя Вашингтон сохранил себе пространство для маневра, заявив, что уход не будет полным, тем не менее это может создать пробелы в безопасности Ирака.

Завершение боевой миссии коалиции может серьезно ослабить иракскую армию в важных сферах, таких как разведка, ПВО, авиационная поддержка, логистика и координация. Всё это создает пространство для укрепления российского влияния в этой стране с помощью наращивания военного сотрудничества.

— Существует возможность развития российско-иракских отношений за счет укрепления военного потенциала, важнейшим является согласие на заключение контракта на продажу Ираку системы ПВО С-400, благодаря чему правила ведения боевых действий могут измениться и обеспечить больший баланс между глобальными державами, — поделился своим мнением с «Известиями» военный эксперт, офицер ВС Ирака в отставке Сейф Раад.

В Ираке уже не первый год говорят об интересе к российской ЗРК С-400. О намерении правительства приобрести у России систему ПВО сообщал еще в 2019 году посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади. По всей видимости, процесс переговоров был свернут под давлением США.

— Усиление разведывательного и логистического сотрудничества с международными партнерами по-прежнему необходимо для обеспечения того, чтобы террористические организации не вернулись на иракскую землю, особенно пока они всё еще действуют на некоторых участках сирийской территории, — добавил советник премьера Фади Аш-Шамри.

Несмотря на разгром и потерю территорий, ИГ сохраняет способность к проведению терактов и партизанских операций. В Ираке считают, что для успешного сдерживания террористической угрозы, особенно в труднодоступных регионах, необходимо усовершенствование разведывательных ресурсов.

Кроме того, Багдад обладает слабыми возможностями в области аэрофотосъемки, что может создавать трудности для отслеживания подозрительных перемещений боевиков ИГ в сельских и пустынных районах.