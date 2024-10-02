Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Курской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над Курской областью. Об этом 2 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Наша ПВО продолжает отражать вражескую атаку: уже сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в этот день в регионе сбили две вражеские ракеты. Кроме этого, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями. Уточняется, что БПЛА были самолетного типа.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.