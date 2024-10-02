Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что беспилотники были самолетного типа. Попытка совершить атаку на российские территории была пресечена около 13:50 мск.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что за ночь ПВО уничтожили над Белгородской областью шесть украинских БПЛА. Уточняется, что беспилотники были самолетного типа.

В тот же день глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаке дрона на село в Белгородской области. Кроме того, по его словам, из-за атаки БПЛА в одном социальном объекте Тишанки были повреждены остекление, входная группа и кровля.

Накануне силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью. До этого сообщалось о восьми сбитых над регионом БПЛА.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.