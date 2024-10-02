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Два мирных жителя пострадали при атаке дрона на село в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона пострадали два мирных жителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Два мирных жителя пострадали при атаке дрона на село в Белгородской области. Об этом 2 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района. Ранены два мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области уточнил, что мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом были госпитализированы в районную больницу.

Кроме того, по словам Гладкова, из-за атаки беспилотника в одном социальном объекте Тишанки были повреждены остекление, входная группа и кровля.

Информация о последствиях уточняется.

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Ранее, 30 сентября, губернатор Белгородской области сообщил о гибели военного при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ. Также сообщается о ранении мирного жителя. Мужчине с ожогами предплечья и голеней была оказана медицинская помощь.

В этот же день Гладков сообщил о том, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Также губернатор отметил, что в светлое время суток будет совершен подомовой обход.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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