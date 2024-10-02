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Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что беспилотники были самолетного типа.

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В этот день глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаке дрона на село в Белгородской области. Кроме того, по словам Гладкова, из-за атаки беспилотника в одном социальном объекте Тишанки были повреждены остекление, входная группа и кровля.

Ранее, 1 октября, силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью. До этого сообщалось о восьми сбитых над регионом беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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