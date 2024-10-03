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Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении более 10 украинских БПЛА
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Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении более 10 украинских БПЛА

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежской областью. Об этом 3 октября рассказал губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он в своем Telegram-канале.

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29 сентября глава Воронежской области рассказал, что силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО ликвидировали несколько беспилотников в Воронеже и его пригородах. Он указал, что сбитый беспилотник попал в жилой комплекс на Московском проспекте, в связи с чем произошло возгорание.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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