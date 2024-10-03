Ефрейтор Рецлов перехватил управление украинским тяжелым дроном

Расчет противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) под командованием ефрейтора Захара Рецлова успешно противостоял атакам украинских дронов в одном из важных районов обороны российских войск. О подвигах российских военнослужащих в четверг, 3 октября, рассказало Минобороны РФ.

Рецлов заметил тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе выполнения боевых задач на замаскированной позиции. Ефрейтор использовал средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и перехватил управление беспилотником. Ему удалось посадить дрон вдали от позиций российских войск, после чего были применены меры по разминированию и перепрограммированию БПЛА. Теперь дрон можно использовать в целях Армии РФ против ВСУ.

Также в Минобороны отметили профессионализм и героизм главного старшины Сергея Иванова, который выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения военнослужащих, получивших ранения, а также ассистировал полевым хирургам при проведении операций в полевых условиях.

Он провел эвакуацию раненых, несмотря на постоянный артиллерийский обстрел и атаки FPV-дронов. Иванов соорудил волокуши из подручных материалов, что позволило ему вытащить пострадавших военнослужащих с линии боевого соприкосновения в безопасное место, а после доставить в госпиталь для дальнейшего лечения.

Ранее, 2 октября, Минобороны РФ сообщало, что рядовой Тимур Лапытов в составе мотострелковой роты участвовал в обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от ВСУ. Когда украинские артиллеристы нанесли массированный удар по поселку, командир роты ВС РФ получил ранение. Лапытов смог оказать командиру первую помощь, после чего доставил раненого в безопасное место для эвакуации. После этого он взял координацию мотострелков на себя.

До этого, 1 октября, Минобороны РФ сообщило о подвиге группы морской пехоты под командованием гвардии лейтенанта Павла Яковенко, которая вскрыла позиции ВСУ на одном из островов и закрепилась на стратегически важном наблюдательном пункте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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