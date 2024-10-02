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Рядовой Лапытов взял на себя координацию мотострелков после ранения командира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Рядовой Тимур Лапытов в составе мотострелковой роты участвовал в обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвигах российских военнослужащих в среду, 2 октября, рассказало Минобороны России.

Когда украинские артиллеристы нанесли массированный удар по поселку, командир роты Вооруженных сил (ВС) РФ получил ранение. Лапытов смог оказать командиру первую помощь, после чего доставил раненого в безопасное место для эвакуации.

После этого Лапытов принял на себя координацию действий ближайших групп мотострелков на переднем крае. В ходе боя рядовой обнаружил приближающуюся к оборонительным позициям ВС РФ штурмовую группу противника. В ходе боя с неприятелем была повреждена линия связи, которую Лапытов своевременно восстановил, обеспечив коммуникацию между мотострелками и их координацию, благодаря чему атака ВСУ была успешно отбита.

Также в министерстве отметили действия командира отряда БАРС-16 Максима Шарина, который противостоял попытке ВСУ прорвать линию обороны. Когда противник запросил поддержку своей артиллерии и по позициям отряда был нанесен массированный удар средствами ствольной и реактивной артиллерии, Шарин получил ранение. Однако, несмотря на травму, он продолжил руководить обороной, а после отвел технику в безопасное место, предотвратив риск повторной атаки.

Находясь на запасных позициях, артиллеристы, вскрыв позиции вражеской реактивной системы залпового огня (РСЗО), прицельным залпом уничтожили ее. Атака противника, лишенного поддержки реактивной артиллерии, была отбита.

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Ранее, 1 октября, Минобороны РФ сообщило о подвиге группы морской пехоты под командованием гвардии лейтенанта Павла Яковенко, которая вскрыла позиции ВСУ на одном из островов и закрепилась на стратегически важном наблюдательном пункте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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