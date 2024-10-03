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В Гидрометцентре спрогнозировали до +23 градусов в Москве 3 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Переменная облачность, без осадков и до +23 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 3 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Московской области днем температура составит от +19 до +24 градусов, ночью она может снизиться до +4.

Ожидается юго-восточный и южный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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Ранее, 30 сентября, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко заявил, что минувший сентябрь в Москве стал рекордно жарким и солнечным, а также занял третье место среди самых сухих сентябрей за всю историю наблюдений метеорологов в городе начиная с 1780 года.

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