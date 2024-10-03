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Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области. Об этом 2 октября рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что информация о последствиях атаки уточняется, оперативные службы работают на месте происшествия.

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В этот же день Гладков рассказал, что один человек погиб и 13 пострадали после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Ясные Зори Белгородской области. Гладков уточнил, что все пострадавшие были доставлены в больницы. Двое находятся в тяжелом состоянии: у одного мужчины осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у другого — осколочные ранения шеи и предплечья.

Также 2 октября сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали, в том числе два ребенка, при обстреле ВСУ села Крапивное в Белгородской области. Также один человек погиб и один пострадал при атаке дрона ВСУ в регионе.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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