Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА на грузовики в Белгородской области
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- Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА на грузовики в Белгородской области
При атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) двух грузовиков в Белгородской области погиб один человек. Об этом 2 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Белгород – Шебекино – Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Кроме того, губернатор рассказал о ранении водителя второго грузовика. Мужчина с минно-взрывной раной был доставлен в медучреждение. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.
Информация о последствиях уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в этот день один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ села Крапивное в Белгородской области. Гладков уточнил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два взрослых и два ребенка. Девочка 14 лет получила минно-взрывные травмы и раны стопы, ее доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ее маму в тяжелом состоянии также госпитализировали.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.