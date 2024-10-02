Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Крапивное в Белгородской области. Об этом 2 октября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Есть раненые. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады СМП», — написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два взрослых и два ребенка. Девочка 14 лет получила минно-взрывные травмы и раны стопы, ее доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ее маму в тяжелом состоянии также госпитализировали в больницу.
Кроме того, еще одна несовершеннолетняя получила черепно-мозговую травму. У ее мамы наблюдаются резаные раны шеи и голени. Пострадавших доставляют в медучреждение, где им окажут необходимую медицинскую помощь, добавил губернатор.
Также из-за украинской атаки получили повреждения фасады, кровля, остервенение, а также четыре частных домовладения. По словам Гладкова, оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточнятся.
В этот же день два мирных жителя пострадали при атаке дрона на село в Белгородской области. Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом были госпитализированы в районную больницу.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.