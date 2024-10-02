Один человек погиб и 13 ранены после обстрела ВСУ Белгородской области
Один человек погиб и 13 ранены после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Ясные Зори Белгородской области. Об этом 2 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Попадание в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб <...> Также, по предварительной информации, различные ранения получили 13 человек», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что все пострадавшие были доставлены в больницы. Двое находятся в тяжелом состоянии: у одного мужчины осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у другого — осколочные ранения шеи и предплечья.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали, в том числе два ребенка, при обстреле ВСУ села Крапивное в Белгородской области. Также один человек погиб и один пострадал при атаке дрона ВСУ в регионе.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.