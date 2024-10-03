Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 113 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами России. Об этом 3 октября сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БПЛА — над территорией Белгородской, 25 БПЛА — над территорией Воронежской, 14 БПЛА — над территорией Курской и один — над территорией Брянской областей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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