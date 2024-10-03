Денежные компенсации за овербукинг предложили сделать обязательными

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило ввести запрет на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов при овербукинге, а пересадку на другой самолет сделать добровольной за компенсацию. Такие инициативы направлены в комитет Госдумы по транспорту. В нижней палате парламента заявили, что готовы рассмотреть эти меры и обсудить корректировку действующего законодательства, чтобы отрегулировать овербукинг в авиаперевозках.

«Необходимо закрепить категории пассажиров, кому ни при каких обстоятельствах нельзя отказывать в вылете при овербукинге. В данный список могли бы входить инвалиды, дети, организованные группы, семьи, люди пожилого возраста, участники боевых действий. Для них снятие с рейса всегда критично», — рассказал «Известиям» председатель ООП Илья Зотов.

Однако есть граждане, не возражающие полететь в другое время, отметил эксперт. ООП предлагает сделать пересадку на другой рейс добровольной и за компенсацию, исходя из стоимости билета. Вместе с тем ООП просит установить ответственность для авиакомпаний за немотивированное снятие с рейса.

«Овербукинг — это когда самолет не может принять всех зарегистрированных пассажиров и их приходится рассаживать по другим бортам. Бывает, что из-за технических трудностей самолет не вылетает и его меняют на борт меньшей вместимости, где кресел не хватает на всех. Но нередко авиакомпании сознательно идут на продажу большего числа билетов, чем есть, ради повышения финансовых показателей», — отметил глава аналитического центра ФГУП ГосНИИ гражданской авиации Федор Борисов.

Из-за овербукинга люди не попадают на медицинские операции, на конференции или на важные деловые встречи. Поэтому необходимо государственное регулирование этой процедуры, чтобы исключить злоупотребление авиаперевозчиков, добавил аналитик.

«Для решения проблемы потребуется внести поправки в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила. Мы изучим предложение общественного объединения и вместе с Минтрансом инициируем обсуждение корректировок в действующее законодательство со всеми заинтересованными сторонами», — сказал «Известиям» председатель комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев.

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Встали на рейсы: компенсации за овербукинг предлагают сделать обязательными