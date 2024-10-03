В Пакистане проявили интерес к увеличению товарооборота с РФ
Пакистан заинтересован в увеличении объема торговли с Россией, заявил «Известиям» министр приватизации, инвестиций и коммуникаций республики Абдул Алим Хан.
«Мы хотим, чтобы объем двусторонней торговли не только превышал $1 млрд, но и был намного больше. Я думаю, у нас есть много возможностей для развития двусторонней торговли между Пакистаном и Россией, в том числе это касается и предпринимателей из обеих стран. Правительство сделает максимум, чтобы облегчить условия для предпринимателей и гарантировать, что они получат наилучшие шансы в контексте развития торговых отношений двух стран», — заявил министр.
1 октября в Москве состоялся первый пакистано-российский торгово-инвестиционный форум, где компании двух стран заключили бартерные соглашения.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Торговое приглашение: Пакистан хочет увеличить товарооборот с Россией