В МИД РФ заявили о попытках Киева уничтожить православие на Украине
Украинские власти продолжат оказывать давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Украинские власти зашли настолько далеко, что идет вопрос о выживании одних или других. Действующая власть попытается принять все меры, чтобы уничтожить УПЦ и в принципе православие на Украине. Они же уже предприняли массу действий, чтобы разорвать любые связи между РПЦ и УПЦ. Фактически сигнал политического руководства Украины о любом виде уничтожения православия дан — никаких действий в отношении мародеров, представителей органов власти, радикалов, которые грабят церкви, не будет предприниматься», — сказал он «Известиям».
24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал одобренный радой закон, который обязует в течение девяти месяцев «разорвать связи с РПЦ». После этого давление на УПЦ усилилось.
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ПЦУ под хвост: в МИД РФ заявили о попытках Киева уничтожить православие на Украине