ПЦУ под хвост: в МИД РФ заявили о попытках Киева уничтожить православие на Украине

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин в поздравлении Рахмону сообщил о встрече с ним в Москве в ближайшие дни
Мир
Кабулов заявил об отсутствии в Афганистане инклюзивного правительства
Мир
NYT рассказала об облегчении Байдена от ухода с поста президента
Общество
Отопительный сезон в Москве начнется в понедельник
Мир
Посол Ирана заявил о готовности договора с РФ о всеобъемлющем сотрудничестве
Мир
В США признали превосходство России над Германией в сфере ВПК
Мир
Трамп призвал не запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана
Общество
Военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Армия
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Происшествия
Машина загорелась после столкновения на Киевском шоссе в Москве
Общество
В Минюсте назвали одну из причин внесения Поперечного в реестр иноагентов
Мир
Бойцы ВС РФ рассказали об использовании ВСУ дронов с термическими смесями у Днепра
Экономика
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $79 за баррель
Мир
Столтенберг допустил влияние выборов в США на окончание конфликта на Украине
Армия
Силы ПВО сбили 10 БПЛА над Белгородской, Воронежской и Курской областями
Мир
Конгрессмен обвинил администрацию Байдена в бездействии на фоне урагана «Хелен»
Армия
В Минобороны показали работу инженерных войск в Курской области
Общество
В России объемы строительства частных домов снизятся на треть
/

ПЦУ под хвост: в МИД РФ заявили о попытках Киева уничтожить православие на Украине

Зачем власти делают ставку на раскольническую церковь
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Власти в Киеве попытаются принять все меры, чтобы уничтожить православие на Украине, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, в стране продолжаются погромы и захваты храмов, радикалы и сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) притесняют священников, и за это они не понесут никакого наказания. Некоторые эксперты и вовсе считают, что власти могут быть заинтересованы в усилении позиции католиков. Будет ли расти давление на каноническую церковь и получится ли у киевского режима полностью вытеснить УПЦ с территории Украины — в материале «Известий».

Запрет канонической церкви на Украине

Украинские власти продолжат оказывать давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), сказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

— Украинские власти зашли настолько далеко, что идет вопрос о выживании одних или других. Действующая власть попытается принять все меры, чтобы уничтожить УПЦ и в принципе православие на Украине. Они же уже предприняли массу действий, чтобы разорвать любые связи между РПЦ и УПЦ, — сказал он «Известиям». — Фактически сигнал политического руководства Украины о любом виде уничтожения православия дан — никаких действий в отношении мародеров, представителей органов власти, радикалов, которые грабят церкви, не будет предприниматься.

Масштабные гонения на УПЦ начались в 2022 году с обострением вооруженного конфликта на Украине: на священнослужителей и монахов заводили уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме якобы из-за того, что УПЦ находится в связях с Московским патриархатом. В мае того же года УПЦ осудила российскую позицию и заявила о независимости от Московского патриархата. Однако украинские власти решили, что наличие контакта с Россией в прошлом тоже создает угрозу национальной безопасности, и после этого усилили давление на УПЦ.

полиция
Фото: Getty Images/Pierre Crom/Contributor

Тем не менее старт курса на ее вытеснение с территории Украины был дан гораздо раньше — в 2014-м. После госпереворота на Украине пришедшие власти начали продвигать идею создания в стране новой поместной церкви, которая не была бы связана с УПЦ и русской церковной традицией.

А в 2018-м Верховная рада приняла поправки, в соответствии с которыми любые религиозные организации, центр которых находится в России, обязывались сообщать об этом в официальном названии — в противном же случае их лишали права на использование земель и приостанавливали аренду храмов.

В том же году на Украине появилась совершенно новая церковь — ПЦУ. В 2019-м Константинополь вручил ей томос, который не признал Московский патриархат. Синод РПЦ после этого признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. По словам бывшего председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева), церковь, признавшая раскольников и вступившая с ними в общение, тем самым исключила себя из канонического поля православной церкви. «Именно это является главной причиной, по которой мы вынуждены прервать общение с Константинопольским патриархатом как полностью идентифицировавшим себя с расколом», — говорил он.

Вместе тесно: кто провоцирует раскол православия на Украине
О чем не могут договориться церковные иерархи Москвы и Константинополя

24 августа украинский лидер Владимир Зеленский подписал одобренный радой закон, который обязует в течение девяти месяцев «разорвать связи с РПЦ». Примечательно, что в законе не отражен целенаправленный запрет УПЦ. Однако после подписания документа давление на монахов и захваты храмов на Украине только участились. К примеру, 2 октября сотрудники ТЦК (аналог военкомата) похитили священника УПЦ, отца Иоанна Полищука, и отправили его в учебный центр, чтобы дальше послать в зону боевых действий. Это не первый случай, когда священников УПЦ силой забирают в армию.

В РПЦ решение Верховной рады назвали беззаконным актом, создающим правовую базу для тотальной ликвидации приходов канонической УПЦ — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. «Над Украинской православной церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов», — заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

верховная рада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Целью запрета канонической УПЦ стало уничтожение на корню истинного православия и создание ложной церкви на Украине — ПЦУ, отметила в августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это ложная квазицерковь, которая использует схожие ритуалы, которая, отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине», — заявляла она.

Подобный курс Киева, а также параллельное создание ПЦУ можно рассматривать как попытки вести страну к католицизму, считает православный публицист Ян Таксюр.

— Если разобраться, то перед украинскими властями стоит задача — уничтожение православия. Сохранить страну православной как таковой не планируется. Украину ведут в католицизму. Сейчас страна готовится к полной «перепрошивке» веры, — сказал он «Известиям».

При этом притеснения церкви в целом вызывают реакцию во всем мире. К примеру, 2 октября патриарх Иерусалимский Феофил поддержал преследуемых архиереев УПЦ и заверил, что молится за Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Закон, к примеру, осудила и ассамблея православных епископов США.

Крестовый уход: Киев готовится запретить каноническое православие на Украине
Чего добивается Зеленский и как на ситуацию влияет Запад

Чем может закончиться притеснение УПЦ

До начала гонений на каноническую Украинскую православную церковь она считалась крупнейшей в стране: из около 37 тыс. зарегистрированных религиозных организаций примерно 12 тыс. относились к УПЦ. По ее данным, на 29 декабря 2022 года в церкви было 53 епархии и 114 архиереев, 12 148 приходов, 12 551 священник. В 262 монастырях на территории Украины проживали 4620 монахов и монахинь.

Под юрисдикцией же ПЦУ, которая появилась в 2018-м, на 1 января 2021 года находилось 7188 общин, 79 монастырей, 233 монашествующих, 4572 священнослужителя, 26 учебных заведений с 635 учащимися.

Тем не менее за последние годы было захвачено до 1,5 тыс. храмов УПЦ. Вторжения происходят без законных оснований, стихийно, сопровождаются насилием и взломами. В итоге радикалы (среди них были силовики и сторонник ПЦУ) выгоняют верующих с их территорий буквально за несколько часов.

К примеру, две недели назад раскольники попытались захватить храм УПЦ под Киевом. А до этого в Волынской области на западе Украины подожгли строящийся храм канонической церкви. Эскалация религиозного конфликта связана в том числе с тем, что после подписания закона о разрыве связей с РПЦ верующие УПЦ не испугались угроз и не начали переходить в ПЦУ.

УПЦ
Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko

— Сейчас учащаются и будут учащаться случаи захвата храмов. Беспредельщики почувствовали себя полностью безнаказанными. После принятия закона о запрете УПЦ они получили сигнал, в соответствии с которым теперь сторонники УПЦ — это никто и с ними можно делать что угодно, — говорит Ян Таксюр.

Сам же запрет крупнейшей церкви сопровождается расколом и в политических структурах Украины. Несмотря на то что инициативу о запрете церкви Зеленский высказал еще в 2023-м, Верховная рада в течение долгого времени не могла принять законопроект, а также переносила заседания, как только дело доходило до обсуждения запрета УПЦ.

Религиозное разобщение: в Молдавии могут запретить русское православие
Пойдет ли Кишинев по украинскому сценарию и к чему это может привести

«У нас в Конституции четко и ясно записано, что есть свобода вероисповедания. Если мы и будем принимать подобного рода законопроекты, тогда нужно менять конституцию. И многие украинцы примут тогда для себя решение, хотят они жить в стране с такой конституцией или нет. Пока эти законопроекты, запрещающие одну религию и разрешающие другую, неуместны», — говорил, например, парламентарий Артем Дмитрук (недавно сообщалось о его побеге с Украины).

Украина, согласно ее же законам, светское государство, а значит, власти не могут вмешиваться в дела церкви. В статье 35 основного документа прописано, что «каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, проводить религиозную деятельность».

церковь
Фото: Getty Images/SOPA Images

Украинские власти ведут этот курс, чтобы полностью уничтожить любые связи с Россией, считает религиовед Роман Силантьев.

— Всё, что способствует консолидации с русским народом, подлежит на Украине уничтожению. В том числе православие. Это искусственное создание нового народа. Это делается для сближения с Западом и чтобы доказать, что они отдельная нация, отдельная цивилизация, — говорит он.

На Украине отходят и от привычных дат православных праздников. К примеру, Рождество отмечают 25 декабря, а не 7 января, а День святителя Николая Чудотворца — 6 декабря, а не 19 декабря.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир