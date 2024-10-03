ПЦУ под хвост: в МИД РФ заявили о попытках Киева уничтожить православие на Украине

Власти в Киеве попытаются принять все меры, чтобы уничтожить православие на Украине, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, в стране продолжаются погромы и захваты храмов, радикалы и сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) притесняют священников, и за это они не понесут никакого наказания. Некоторые эксперты и вовсе считают, что власти могут быть заинтересованы в усилении позиции католиков. Будет ли расти давление на каноническую церковь и получится ли у киевского режима полностью вытеснить УПЦ с территории Украины — в материале «Известий».

Запрет канонической церкви на Украине

Украинские власти продолжат оказывать давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), сказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

— Украинские власти зашли настолько далеко, что идет вопрос о выживании одних или других. Действующая власть попытается принять все меры, чтобы уничтожить УПЦ и в принципе православие на Украине. Они же уже предприняли массу действий, чтобы разорвать любые связи между РПЦ и УПЦ, — сказал он «Известиям». — Фактически сигнал политического руководства Украины о любом виде уничтожения православия дан — никаких действий в отношении мародеров, представителей органов власти, радикалов, которые грабят церкви, не будет предприниматься.

Масштабные гонения на УПЦ начались в 2022 году с обострением вооруженного конфликта на Украине: на священнослужителей и монахов заводили уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме якобы из-за того, что УПЦ находится в связях с Московским патриархатом. В мае того же года УПЦ осудила российскую позицию и заявила о независимости от Московского патриархата. Однако украинские власти решили, что наличие контакта с Россией в прошлом тоже создает угрозу национальной безопасности, и после этого усилили давление на УПЦ.

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Тем не менее старт курса на ее вытеснение с территории Украины был дан гораздо раньше — в 2014-м. После госпереворота на Украине пришедшие власти начали продвигать идею создания в стране новой поместной церкви, которая не была бы связана с УПЦ и русской церковной традицией.

А в 2018-м Верховная рада приняла поправки, в соответствии с которыми любые религиозные организации, центр которых находится в России, обязывались сообщать об этом в официальном названии — в противном же случае их лишали права на использование земель и приостанавливали аренду храмов.

В том же году на Украине появилась совершенно новая церковь — ПЦУ. В 2019-м Константинополь вручил ей томос, который не признал Московский патриархат. Синод РПЦ после этого признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. По словам бывшего председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева), церковь, признавшая раскольников и вступившая с ними в общение, тем самым исключила себя из канонического поля православной церкви. «Именно это является главной причиной, по которой мы вынуждены прервать общение с Константинопольским патриархатом как полностью идентифицировавшим себя с расколом», — говорил он.

24 августа украинский лидер Владимир Зеленский подписал одобренный радой закон, который обязует в течение девяти месяцев «разорвать связи с РПЦ». Примечательно, что в законе не отражен целенаправленный запрет УПЦ. Однако после подписания документа давление на монахов и захваты храмов на Украине только участились. К примеру, 2 октября сотрудники ТЦК (аналог военкомата) похитили священника УПЦ, отца Иоанна Полищука, и отправили его в учебный центр, чтобы дальше послать в зону боевых действий. Это не первый случай, когда священников УПЦ силой забирают в армию.

В РПЦ решение Верховной рады назвали беззаконным актом, создающим правовую базу для тотальной ликвидации приходов канонической УПЦ — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. «Над Украинской православной церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов», — заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Целью запрета канонической УПЦ стало уничтожение на корню истинного православия и создание ложной церкви на Украине — ПЦУ, отметила в августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это ложная квазицерковь, которая использует схожие ритуалы, которая, отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине», — заявляла она.

Подобный курс Киева, а также параллельное создание ПЦУ можно рассматривать как попытки вести страну к католицизму, считает православный публицист Ян Таксюр.

— Если разобраться, то перед украинскими властями стоит задача — уничтожение православия. Сохранить страну православной как таковой не планируется. Украину ведут в католицизму. Сейчас страна готовится к полной «перепрошивке» веры, — сказал он «Известиям».

При этом притеснения церкви в целом вызывают реакцию во всем мире. К примеру, 2 октября патриарх Иерусалимский Феофил поддержал преследуемых архиереев УПЦ и заверил, что молится за Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Закон, к примеру, осудила и ассамблея православных епископов США.

Чем может закончиться притеснение УПЦ

До начала гонений на каноническую Украинскую православную церковь она считалась крупнейшей в стране: из около 37 тыс. зарегистрированных религиозных организаций примерно 12 тыс. относились к УПЦ. По ее данным, на 29 декабря 2022 года в церкви было 53 епархии и 114 архиереев, 12 148 приходов, 12 551 священник. В 262 монастырях на территории Украины проживали 4620 монахов и монахинь.

Под юрисдикцией же ПЦУ, которая появилась в 2018-м, на 1 января 2021 года находилось 7188 общин, 79 монастырей, 233 монашествующих, 4572 священнослужителя, 26 учебных заведений с 635 учащимися.

Тем не менее за последние годы было захвачено до 1,5 тыс. храмов УПЦ. Вторжения происходят без законных оснований, стихийно, сопровождаются насилием и взломами. В итоге радикалы (среди них были силовики и сторонник ПЦУ) выгоняют верующих с их территорий буквально за несколько часов.

К примеру, две недели назад раскольники попытались захватить храм УПЦ под Киевом. А до этого в Волынской области на западе Украины подожгли строящийся храм канонической церкви. Эскалация религиозного конфликта связана в том числе с тем, что после подписания закона о разрыве связей с РПЦ верующие УПЦ не испугались угроз и не начали переходить в ПЦУ.

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— Сейчас учащаются и будут учащаться случаи захвата храмов. Беспредельщики почувствовали себя полностью безнаказанными. После принятия закона о запрете УПЦ они получили сигнал, в соответствии с которым теперь сторонники УПЦ — это никто и с ними можно делать что угодно, — говорит Ян Таксюр.

Сам же запрет крупнейшей церкви сопровождается расколом и в политических структурах Украины. Несмотря на то что инициативу о запрете церкви Зеленский высказал еще в 2023-м, Верховная рада в течение долгого времени не могла принять законопроект, а также переносила заседания, как только дело доходило до обсуждения запрета УПЦ.

«У нас в Конституции четко и ясно записано, что есть свобода вероисповедания. Если мы и будем принимать подобного рода законопроекты, тогда нужно менять конституцию. И многие украинцы примут тогда для себя решение, хотят они жить в стране с такой конституцией или нет. Пока эти законопроекты, запрещающие одну религию и разрешающие другую, неуместны», — говорил, например, парламентарий Артем Дмитрук (недавно сообщалось о его побеге с Украины).

Украина, согласно ее же законам, светское государство, а значит, власти не могут вмешиваться в дела церкви. В статье 35 основного документа прописано, что «каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, проводить религиозную деятельность».

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Украинские власти ведут этот курс, чтобы полностью уничтожить любые связи с Россией, считает религиовед Роман Силантьев.

— Всё, что способствует консолидации с русским народом, подлежит на Украине уничтожению. В том числе православие. Это искусственное создание нового народа. Это делается для сближения с Западом и чтобы доказать, что они отдельная нация, отдельная цивилизация, — говорит он.

На Украине отходят и от привычных дат православных праздников. К примеру, Рождество отмечают 25 декабря, а не 7 января, а День святителя Николая Чудотворца — 6 декабря, а не 19 декабря.