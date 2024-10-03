В Пакистане рассказали о будущем соглашении о свободной торговле с ЕАЭС
Исламабад заинтересован во взаимодействии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В декабре межправительственная комиссия РФ и Пакистана обсудит заключение соглашения о свободной торговле между республикой и странами ЕАЭС, заявил «Известиям» министр приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан.
«Для нас очень важно иметь региональную кооперацию, и мы приложим все усилия, чтобы способствовать двусторонней торговле между странами региона. Встреча межправительственной комиссии состоится в декабре. Пока существует множество факторов, которые необходимо обсудить», — уточнил министр.
Эта тема, в частности, обсуждалась во время визита вице-премьера РФ Алексея Оверчука в Пакистан в сентябре.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Торговое приглашение: Пакистан хочет увеличить товарооборот с Россией