Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет

Россия играет ведущую роль в обеспечении цифрового суверенитета в ЕАЭС. 1 октября в Ереване состоялось заседание третьего Евразийского экономического форума, посвященное как раз перспективам цифровизации союза. В пленарной сессии принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В столице Армении прошла также встреча Евразийского межправительственного совета. О том, как развивается торговля внутри объединения и какие проекты страны реализуют в области цифровизации, — в материале «Известий».

Укрепление цифрового суверенитета ЕАЭС

Михаил Мишустин прибыл в Ереван вечером 30 сентября. 1 октября он принял участие в заседании третьего Евразийского экономического форума, а также во встрече межправительственного совета ЕАЭС (организация объединяет пять стран — Белоруссию, Казахстан, Россию, Армению и Киргизию). Хотя в последнее время Армения усилила критику в адрес Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Ереван продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом.

— Армения полностью заморозила свое участие в ОДКБ, однако она не отказывается от ЕАЭС, ведь они понимают, что это для них главный рынок, — отметил в разговоре с «Известиями» знакомый с ситуацией источник.

Без преувеличения можно сказать, что третий Евразийский экономический форум стал важным событием в Армении. С 2022 года мероприятие собирает политиков, чиновников и бизнесменов для обсуждения путей направления евразийской интеграции. В этом году республика занимает пост председателя ЕАЭС, и ее руководство серьезно подготовилось к приезду иностранных делегаций. Так, почти весь Ереван был украшен флагами стран — членов союза, а на улицах повсюду пестрили баннеры с информацией о форуме.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (второй справа) во время Евразийского экономического форума – 2024 в Ереване, 1 октября 2024 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Темой пленарной сессии, прошедшей 1 октября, стала цифровизация функционирования Евразийского экономического союза в современных реалиях. Мишустин заявил, что цифровая повестка занимает прочное место в системе приоритетов ЕАЭС, и страны-члены активно развивают интегрированную информационную платформу.

— Мы формируем экосистему цифровых транспортных коридоров. Она позволит деловым партнерам обмениваться важнейшей логистической информацией по всей цепочке поставок, наладить максимально удобное выстраивание маршрутов и бронирование необходимой инфраструктуры, — заявил он.

Премьер-министр добавил, что для упрощения многих бизнес-процессов и повышения интенсивности движения услуг и капитала в рамках ЕАЭС продолжают совершенствовать механизмы взаимного признания электронной подписи. Кроме того, сейчас реализуется проект Евразийского банка развития «Работа в ЕАЭС», который помогает соискателям из стран-членов найти подходящие вакансии и получить нужные для трансграничного трудоустройства государственные услуги.

Россия призывает государства — члены союза укреплять цифровой суверенитет ЕАЭС, в том числе за счет использования своих наработок. По словам Михаила Мишустина, РФ уже больше чем наполовину обеспечивает себя отечественными серверными платформами и системами хранения информации.

— Мы последовательно увеличиваем долю используемых российских электронных компонентов в их составе. Сейчас запускаем создание базовых станций на российском софте для сетей 4G и 5G. В следующем году планируем наладить серийное производство таких решений. В ближайшее время также будет организован массовый выпуск планшетов с отечественной защищенной мобильной операционной системой. Они станут предоставляться учителям в школах вначале для работы с электронным образовательным контентом, — отметил премьер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

ЕАЭС за последние годы продвинулся в сфере цифровизации и укрепления цифрового суверенитета, особенно это касается транспортно-логистической сферы, сказал «Известиям» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. По его словам, принятие нового Таможенного кодекса союза сыграло в этом определяющую роль.

— Дальнейшие перспективы связаны с продвижением и реализацией инициативы Digital Union, синхронизации национальных цифровых платформ, развития инструмента цифровой торговли, в том числе с партнерами из третьих стран, — отметил он. — Россия играет во всех этих направлениях ключевую роль, в том числе благодаря продвижению цифрового рубля, что также благоприятно отразится на укреплении финансового и цифрового суверенитета ЕАЭС.

К слову, на форуме председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что в рамках «цифрового союза» (Digital Union) Армения и Киргизия уже реализуют пилотную программу по идентификации, аутентификации граждан и юридических лиц стран союза без передачи данных. К ней в перспективе подключится и Казахстан.

Заседание Евразийского межправительственного совета

В этом году ЕАЭС отпраздновал десятилетний юбилей с момента подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Чтобы увековечить эту веху, на уровне объединения была принята новая марка. В рамках заседания Евразийского межправительственного совета состоялась официальная церемония ее гашения. К слову, первый выпуск специальных евразийских почтовых марок состоялся еще в 2015 году.

В целом по итогам заседания межправсовета в Ереване было подписано 10 документов, среди которых, в частности, решение «Об основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года» и распоряжение «о некоторых вопросах гармонизации законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в области гражданской авиации».

В целом ЕАЭС уверенно развивается, несмотря на санкции, введенные Западом против его главной экономики — России — и общее замедление мировой экономики. Так, за первые шесть месяцев 2024 года ВВП союза увеличился на 4,5%. По словам Михаила Мишустина, этого удалось достичь во многом благодаря имеющимся внутрисоюзным факторам роста, высокой инвестиционной активности и потребительскому спросу.

— В результате с января по июнь промышленное производство увеличилось на 4,8%, выпуск сельхозтоваров — на 3,5%, объем выполненных строительных работ — на 4%, оборот розничной коммерции — практически на 8,5%, — отметил он.

Церемония гашения памятной почтовой марки в рамках Евразийского экономического форума – 2024 в Ереване Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Российский премьер добавил, что внутренний рынок союза становится всё более значимым для государств объединения. За первую половину этого года взаимная торговля внутри ЕАЭС выросла на 5,7%, а доля национальных валют в расчетах сейчас составляет порядка 90%. По данным ЕЭК, в 2023 году объем взаимной торговли между странами союза превысил $90 млрд, что на 7% больше, чем в 2022-м, и в два раза больше по сравнению с 2015-м. Взаимные поставки выросли на 17%, достигнув рекордного уровня за всё время существования союза.

При этом ЕАЭС не намерен останавливаться на достигнутом и готов к расширению и сотрудничеству.

— Продолжается плодотворное взаимодействие «пятерки» с Китаем. Реализуются соглашения о свободной торговле с Ираном, Вьетнамом, Сербией. В текущем году проведены переговоры с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Прорабатываются договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией. Налажен активный диалог с региональными объединениями, прежде всего ШОС и АСЕАН, — отметил Мишустин.

Евразийский экономический союз привлекают в том числе страны, находящиеся в других регионах. Так, в рамках межправсовета с видеообращением выступила вице-премьер Кубы Инес Мария Чапман. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский отмечает, что в сотрудничестве с ЕАЭС заинтересованы, прежде всего, государства, которые привлекает масштаб российского рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Это создает хорошие возможности для экспорта продукции. Что касается стран — членов ЕАЭС, для них, в частности, открыт российский рынок труда, — сказал он «Известиям».

Кроме того, в ЕАЭС хорошо отработана политика, связанная с таможенными вопросами — цифровизация в этой сфере продвинута очень глубоко, резюмировал эксперт. При этом он допускает, что ЕАЭС может расшириться за счет части стран постсоветского пространства.