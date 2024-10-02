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Захарова заявила о подстрекательстве НАТО Джонсоном к прямому конфликту с РФ

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подстрекает Североатлантический альянс (НАТО) к прямому конфликту с Россией. Такое заявление 2 октября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные провокационные заявления (призыв принять Украину в НАТО — Ред.) — не что иное, как подстрекательство к прямому вовлечению НАТО в вооруженное противостояние с Россией. К каким последствиям это может привести, Борис Джонсон не интересуется», — заявила она журналистам на брифинге.

Ранее, 19 сентября, в статье для журнала The Spectator Джонсон призвал немедленно принять Украину в состав НАТО. По его словам, это якобы «станет единственным большим шагом к завершению конфликта с Россией».

Захарова подчеркнула, что бывшего премьер-министра Британии не волнует судьба миллионов людей, напомнив о том, с каким цинизмом он сорвал переговоры Украины с Россией в 2022 году.

Официальный представитель российского МИДа отметила, что мировое сообщество должно отдавать отчет тому, что подобные Джонсону деятели могут подтолкнуть мир к катастрофе. При этом самому бывшему премьер-министру Британии она порекомендовала ознакомиться с заявлениями президента РФ Владимира Путина относительно ответа страны на возможные действия НАТО по нанесению ударов вглубь российской территории, а также на обновление ядерной доктрины.

Оружейный завоз: Украина требует большей поддержки от НАТО
На фоне неудач Киева Столтенберг созвал экстренное заседание представителей альянса

В воскресенье, 29 сентября, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что главными условиями для прекращения конфликта на Украине являются принятие Западом и Киевом нейтрального статуса страны и отказ от намерений вступить в НАТО. До этого, 20 сентября, газета The Washington Post указала, что ряд политиков в США и странах Евросоюза призвал пресечь надежды Украины вступить в НАТО. При этом некоторые чиновники и аналитики говорят, что сдерживание России — это ошибочный подход, который увеличивает риск глобального конфликта.

Комментируя подобные заявления западных политиков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» отметил, что представители НАТО не говорят, когда именно произойдет интеграция Украины в альянс, потому что ее вступление в организацию в настоящее время невозможно.

Совет стран — участниц НАТО 11 июля подтвердил, что альянс направит Украине приглашение о вступлении, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия. Однако 27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не станет членом Европейского союза или НАТО, так как у Запада нет на это средств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину недопустимой угрозой для безопасности России. Также он подчеркнул, что Москва готова рассмотреть в комплексе все аспекты, которые связаны с безопасностью России и на континенте, а также с гарантией безопасности для других государств.

При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 10 июля отмечал, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что объединение «приближает» Киев к членству. Как отмечал в разговоре с «Известиями» политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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