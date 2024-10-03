Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвинили в госизмене

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Волгограда Никиты Журавеля, он обвиняется в государственной измене. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в четверг, 3 октября.

«По версии следствия, обвиняемый посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. В марте 2023 года Журавель направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей», — указано в сообщении ведомства.

Как отмечается, уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее, в мае 2023 года, в Волгограде Журавель сжег Коран возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. После этого следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Дело передали для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Позже мужчину доставили в СИЗО Грозного.

Тогда источник сообщал, что американские спецслужбы причастны к провокации с сожжением Корана. Кроме того, отмечалось, что украинские спецслужбы контролируются США и Великобританией, под чьим руководством планировались теракты и диверсии в России.

27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил сжегшего Коран Никиту Журавеля к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Потерпевшими по делу проходили 13 имамов грозненских мечетей. В тот же день сам Журавель заявил, что заслужил приговор. Также он извинился за свой поступок перед исповедующими ислам.