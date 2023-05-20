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В Волгограде мужчина сжег Коран по указанию спецслужб Украины

СК РФ: в Волгограде мужчина сжег Коран по указанию спецслужб Украины, возбуждено уголовное дело
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Волгограде мужчина сжег Коран, возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«Задержан местный житель Никита Журавель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, не позднее 19 мая Журавель сжег Коран возле Соборной мечети, свои действия он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО Вооруженных сил Украины.

В ходе допроса мужчина сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тыс. рублей, а также заявил о своей причастности к видеосъемке военных объектов.

Проводятся обыски.

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Ранее, в марте, в Сети появилось видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана, после чего сжигают его. В МИД РФ осудили эти действия, назвав их «актом святотатства» и очередным кощунством.

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