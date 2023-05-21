Источник заявил о причастности спецслужб США к сожжению Корана в Волгограде
Американские спецслужбы причастны к провокации с сожжением Корана. Об этом 21 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», — сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что украинские спецслужбы контролируются США и Великобританией, под чьим руководством планировались теракты и диверсии в России.
О провокации Следственный комитет РФ сообщил накануне. По данным ведомства, местный житель Никита Журавель 4 мая сжег Коран возле Соборной мечети. Происходящее он снимал на видео, которое впоследствии передал Службе безопасности Украины.
На допросе Журавель признался, что действовал по указанию украинских спецслужб и получил за это 10 тыс. рублей. Кроме того, мужчина проводил видеосъемку военных объектов.
Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ), оно передано чеченским следователям.
Ранее, в марте, в Сети появилось видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана, после чего сжигают его. В МИД РФ осудили эти действия, назвав их «актом святотатства» и очередным кощунством.