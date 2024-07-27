Орбан исключил вероятность членства Украины в ЕС и НАТО

Украина не станет членом Европейского союза (ЕС) или НАТО, так как у Запада нет на это средств. Об этом 27 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«[Украина никогда не присоединится к НАТО или ЕС, поскольку] у нас, европейцев, нет на это достаточно денег», — приводит Орбана агентство Reuters.

Он добавил, что ЕС должен отказаться от своей идеи политического объединения и стать экономическим и оборонным проектом.

Венгерский лидер также спрогнозировал смещение баланса мировых сил от «иррационального» Запада в пользу Азии и России.

«В течение следующих долгих десятилетий, а может быть, и столетий, Азия станет доминирующим центром мира. И мы, жители Запада, подтолкнули русских к этому блоку» — сказал Орбан.

Ранее, 11 июля, совет стран — участниц НАТО подтвердил, что альянс направит Украине приглашение о вступлении, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто на саммите НАТО заявил, что интеграция Украины лишь ослабит альянс. Так, Будапешт попросил союзников с максимальной осторожностью подходить к вопросу о возможном вступлении Киева.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину недопустимой угрозой для безопасности России.

При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 10 июля отмечал, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что объединение «приближает» Киев к членству. Как отмечал в разговоре с «Известиями» политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.