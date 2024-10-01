Иран назвал законным ракетный удар по Израилю
Ракетный удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по Израилю является законным ответом на действия еврейского государства. Об этом 1 октября заявило постоянное представительство Ирана при ООН.
«Законный, рациональный и легитимный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые включали в себя нападение на граждан Ирана и его интересы и посягательство на национальный суверенитет Исламской Республики Иран, был должным образом осуществлен», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте представительства в соцсети Х (бывш. Twitter).
Там также добавили, что если Израиль продолжит «совершать злонамеренные действия», то последует сокрушительный ответ.
Ранее в этот вечер Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
До этого представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана 28 сентября. После этого в ряде районов Израиля закрыли пляжи и ограничили массовые собрания.
После событий 17 и 18 сентября началась эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой». В тот период тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.