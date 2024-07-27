Дерматолог рассказала об опасностях купания в загрязненной Сене

Уровень загрязненности воды в парижской реке Сене на момент плавания в ней мэра города Анн Идальго 17 июля превышал норму загрязнения кишечной палочкой и энтерококками. Как рассказала 27 июля «Известиям» врач-дерматолог, косметолог, трихолог и дерматовенеролог Татьяна Егорова, при попадании в организм человека воды с кишечной палочкой может случиться отравление.

«Насколько я поняла, в воде Сены очень высок уровень кишечной палочки. При попадании внутрь организма она вызовет отравление — рвоту, понос, повышение температуры. При попадании же просто на кожу, если она не имеет признаков воспаления, эрозий и повреждений, в принципе, ничего не будет», — сообщила специалист.

При этом дерматолог добавила, что если в реке одновременно еще плавают утки, под кожу человека может попасть утиный клещ, что вызовет заболевание церкариозом. У некоторых людей оно приводит к сильной аллергии, поэтому пациенту какое-то время нужно будет принимать антигистаминные препараты и противовоспалительные смеси. Но это тоже не смертельно.

«То есть самое главное — загрязненную воду не хлебать. Если человек быстро проплывет в реке и выйдет — по сути, ничего не будет. Не так это и страшно», — заключила эксперт.

Ранее, 26 июля, радиостанция France Info, ссылаясь на данные мэрии, сообщила, загрязненность воды в Сене 17 июля, когда в реке купалась мэр Парижа Анн Идальго, была повышенной. Отмечалось, что уровень содержания кишечной палочки и энтерококков был выше пороговых значений. Как указывается, в таком случае купание в водоеме считается опасным, оно может привести к гастроэнтериту и кожным заболеваниям, добавила радиостанция.

8 апреля французская некоммерческая экологическая организация Surfrider Europe заявила, что нынешнее состояние воды в Сене не позволяет проводить состязания по водным видам спорта в ходе Олимпийских игр в Париже. По ее данным, ни одна из проб не соответствовала европейским нормам в отношении качества воды. 11 апреля корреспондент «Известий» Александр Тузиков побеседовал с экспертом по качеству воды Даном Анжелеску, который сказал, что в 100 мл речной воды было обнаружено около 20 тыс. бактерий кишечной палочки. Позже, 12 июля, за две недели до начала Игр, власти объявили, что вода на 80% соответствует требованиям.

17 июля заплыв по Сене совершила мэр Парижа Анн Идальго. Также ее поддержала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. К ним присоединился французский знаменосец на Паралимпийских играх триатлонист Алексис Анквинквант.