Мэр Парижа назвала очистку Сены перед Олимпиадой вкладом в экологию

Мэр Парижа Анн Идальго на личном примере решила продемонстрировать, что вода в Сене чиста и пригодна к проведению соревнований по плаванию. 17 июля вместе с главой оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге она искупалась в Сене.

Идальго была в плотном гидрокостюме и без шапочки, она опустилась в воду со специального понтона. Район места заплыва был обследован: со дна достали два велосипеда и скутер. За чиновниками наблюдали сотни парижан и журналистов. После заплыва мэр выразила благодарность префекту столичного региона Иль-де-Франс Марку Гийому, а также Эстанге.

«Без Игр мы бы этого не сделали», — заявила градоначальница.

Заплыв чиновницы планировался еще в июне, но тогда из-за сильных дождей и увеличения объема сточных вод в Сене появилось большое количество фекальных бактерий. При этом отмечается, что вычистить реку и весь Париж от мусора стало для властей отдельным испытанием.

«Очистка вод Сены позволит не только провести соревнования на Играх, но и плавать в реке после Игр. Очисткой реки мы вносим вклад также и в сохранение Океана», — поделилась Идальго.

Ранее, 13 июля, заплыв по Сене совершила и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Тогда же к ней присоединился французский знаменосец на Паралимпийских играх, триатлонист Алексис Анквинквант. Президент страны Эммануэль Макрон тоже пообещал искупаться в парижской реке, однако пока дата заплыва не сообщается.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.