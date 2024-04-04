Макрон подтвердил намерение искупаться в Сене вопреки спорам о качестве воды

Президент Франции Эммануэль Макрон повторно заявил, что готов поплавать в реке Сена, на которой пройдет этап соревнований в ходе Олимпиады 2024 в Париже. Об этом 4 апреля пишет газета Le Figaro.

В ходе торжественного открытия Олимпийского водного центра Сен-Дени под Парижем журналисты попросили Макрона подтвердить свои слова, сказанные в феврале на открытии олимпийской деревни. Тогда французский лидер заявил о готовности поплавать в Сене вопреки опасениям о качестве воды в реке.

«Я не имею привычки шутить о таких вещах», — ответил Макрон.

В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены ввиду сомнений в качестве воды.

По причине стремительно ухудшающегося качества воды купание в реке было запрещено еще в 1923 году. Эти Олимпийские игры должны возобновить плавание в Сене.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

Согласно опросу от конца марта, 52% жителей Франции считают, что страна не готова проводить Олимпийские и Паралимпийские игры.

21 марта газета Le Monde узнала о «социальной чистке» в Парижском регионе накануне ОИ. Многочисленные рейды были проведены полицией по лагерям беженцев и укрытиям бездомных. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 5 марта сообщил, что число зрителей на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже будет сокращено почти вдвое в целях безопасности.

27 марта посол России во Франции Алексей Мешков предупредил желающих посетить Олимпийские игры в Париже туристов о рисках непредвиденных инцидентов. Дипломат отметил, что в случае ЧП им придется решать вопросы самим, поскольку французская сторона «отрезала» все российские структуры и от посещения Игр, и от участия в связанных с Олимпиадой мероприятиях.