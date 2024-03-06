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Число зрителей на церемонии открытия Олимпиады в Париже сократили вдвое

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Фото: TASS/EPA/TERESA SUAREZ
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Число зрителей на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, которая пройдет 26 июля, будет сокращено почти вдвое в целях безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, его слова приводит газета Libération во вторник, 5 марта.

Число людей, которые смогут посетить церемонию открытия, сократилось от изначально заявленных 600 тыс. до 326 тыс. человек.

Проблемы распределения зрителей связаны с необычным форматом проведения церемонии — она пройдет вне стадиона. Зрители будут размещены на набережных. Около 104 тыс. человек планируется разместить на возвышенности. Доступ на эти места будет бесплатным, однако получить его можно будет только через доверенных лиц, имеющих отношение к организации церемонии. Другие 222 тыс. человек будут наблюдать церемонию с нижних набережных, приобрести билет на эти места можно будет за сумму до €2,7 тыс.

Кроме того, по оценкам городской администрации, около 200 тыс. человек будут иметь возможность увидеть открытие Олимпийских игр прямо из дома, при этом им даже не придется приобретать билет: их дома построены с видом на Сену.

Также отмечается, что в параде на Сене примут участие 180 судов, с которых будет транслироваться световое шоу. На 94 из этих кораблей будут находиться 10,5 тыс. спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх.

По информации издания Orange Actualités, такие меры обусловлены безопасностью. Кроме того, в радиусе 150 км от Парижа в день церемонии будет закрыто воздушное пространство с 19:00 по местному времени до полуночи. Для обеспечения правопорядка планируется мобилизовать 45 тыс. сотрудников полиции.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа этого года.

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Ранее, 8 февраля, стало известно, что в медали летних Олимпийских игр 2024 года в Париже будут инкрустированы фрагменты Эйфелевой башни. Медали получат шестиугольную сердцевину, символизирующую контур материковой Франции. Металл для нее взят из остатков оригинальной конструкции башни, которые сохранились после замены на современные материалы.

8 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

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