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Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпийскими играми

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Фото: Global Look Press/Meng Dingbo
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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене после заявлений властей о хороших результатах чистоты воды в реке. Об этом 13 июля сообщила газета Le Figaro.

В апреле французская некоммерческая экологическая организация Surfrider Europe заявила, что нынешнее состояние воды в реке не позволяет проводить состязания по водным видам спорта в ходе Олимпийских игр в Париже. По их данным, ни одна из проб не соответствовала европейским нормам в отношении качества воды.

Однако 12 июля, в пятницу, за две недели до начала Игр власти объявили, что вода на 80% соответствует требованиям.

Так, на следующий после объявления день Удеа-Кастера, одетая в гидрокостюм и шапочку для плавания, направилась продемонстрировать чистоту воды. При этом, как передают журналисты, женщина поскользнулась у мелководья на камнях, после чего нырнула в воду.

Знаменосец Франции на Паралимпийских играх, триатлонист Алексис Анквинквант также принял участие в заплыве вместе с министром. Мэр Парижа Анна Идальго, которая ранее несколько раз переносила аналогичную акцию, также окунется в Сену утром 17 июля. Президент страны Эммануэль Макрон тоже пообещал искупаться в парижской реке, однако пока дата заплыва не сообщается.

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Как пишут СМИ, за последнее десятилетие французские власти вложили около €1,4 млрд на очистку реки. Олимпиада ускорила этот процесс.

Корреспондент «Известий» Александр Тузиков в апреле побеседовал с экспертом по качеству воды Даном Анжелеску, который сказал, что в 100 мл речной воды были обнаружены около 20 тыс. бактерий кишечной палочки.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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