Экологи заявили о несоответствии воды в Сене нормам для спортсменов на Играх

Нынешнее состояние воды в реке Сена не позволяет проводить состязания по водным видам спорта в ходе Олимпийских игр в Париже. К такому выводу 8 апреля пришла французская некоммерческая экологическая организация (НКО) Surfrider Europe.

«Мы не можем согласиться с проведением соревнований по плаванию или каких-либо мероприятий в Сене ввиду ее сегодняшнего состояния. Мы считаем абсолютно недопустимым рисковать здоровьем участников Олимпийских игр», — указала организация в соцсети X (бывш. Twitter).

Представители Surfrider Europe проводят мониторинг воды в Сене с сентября 2023 года. За это время для исследования в независимой лаборатории ими были взяты 14 проб из реки. По их данным, ни одна из проб не соответствует европейским нормам в отношении качества воды. В частности, уровень концентрации кишечной палочки в среднем превысил 2 тыс. колониеобразующих единиц (КОЕ) на 100 мл при норме в 1 тыс. КОЕ, отмечает газета Le Figaro.

Ранее, 4 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон повторно заявил, что готов поплавать в реке Сена, на которой пройдет этап соревнований в ходе Олимпиады 2024 в Париже, вопреки заявлениям о качестве воды. В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены ввиду сомнений в качестве воды, отмечала газета Le Figaro. По причине стремительно ухудшающегося качества воды купание в реке было запрещено еще в 1923 году. Эти Олимпийские игры должны возобновить плавание в Сене, добавило издание.

Согласно опросу от конца марта, 52% жителей Франции считают, что страна не готова проводить Олимпийские и Паралимпийские игры.

21 марта газета Le Monde узнала о «социальной чистке» в Парижском регионе накануне Олимпиады. Многочисленные рейды были проведены полицией по лагерям беженцев и укрытиям бездомных. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 5 марта сообщил, что число зрителей на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже будет сокращено почти вдвое в целях безопасности.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.