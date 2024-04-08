Дни приемов: российские вольники в полном составе отобрались на Олимпиаду

С 5 по 7 апреля в Баку прошла европейская олимпийская квалификация по борьбе, в рамках которой были разыграны квоты между странами. Ранее на чемпионате мира – 2023 распределились 90 квот на участие в парижской Олимпиаде — в 18 олимпийских весовых категориях разыграли по пять квот. На континентальных квалификационных турнирах участвовали страны, которые выступали на чемпионате Европы. По решению Объединенного мира борьбы на соревнования без флага и гимна допустили спортсменов из России и Беларуси. По правилам олимпийской квалификации медали не разыгрываются, а победители полуфинальных схваток автоматически становятся участниками Олимпийских игр – 2024. Россияне в столице Азербайджана выступили выше всяких похвал, особенно вольники.

Греко-римская борьба

В категории до 60 кг право поехать на Олимпиаду получил чемпион мира из Молдовы Виктор Чобану, который в полуфинале победил белоруса Глеба Макаренко со счетом 7:1. В другом полуфинале бронзовый призер ЧМ-2023 Энес Башар из Турции со счетом 5:2 одолел россиянина и чемпиона мира среди спортсменов до 23 лет Анвара Аллахьярова, который выступал как нейтральный атлет.

В весе до 67 кг квоту забрал Парвиз Насибов, представляющий Украину. В полуфинале он победил венгра Иштвана Ванца со счетом 5:4. Еще одно место получили французы благодаря победе Мамадассы Силы, который в полуфинале победил Геворга Саакяна, выступавшего за Польшу.

В категории до 77 кг чемпион мира и Европы Бурхан Акбудак из Турции одолел молдаванина Александрина Гуту со счетом 10:8. Еще одна квота досталась Финляндии усилиями Йонни Сарккинена, который в полуфинале со счетом 9:0 победил серебряного призера ЧМ-2022 Золтана Леваи из Венгрии.

В соревнованиях борцов весом до 87 кг одну из путевок без труда завоевал чемпион Европы Александр Комаров, который выступает за Сербию. В полуфинале он без проблем разобрался с победителем чемпионата Европы 2022 года Турпалом Бисултановым, представляющим Данию (8:0). Стоит отметить, что Бисултанов выступил в квалификации после операции на плече. Еще одну квоту добыл бронзовый призер Евро-2021 Милад Алирзаев, россиянин, выступавший как нейтральный атлет. В полуфинале он со счетом 2:1 победил белоруса Кирилла Маскевича.

Грузия получила путевку на ОИ благодаря победе Роберта Коблиашвили в категории до 97 кг. Бронзовый призер двух ЧМ победил со счетом 2:1 Лукаса Лазогианиса из Германии, который ранее одолел российского борца, финалиста чемпионата Европы – 2024 Магомеда Муртазалиева. Еще одна квота ушла Литве — стране принес ее Миндаугас Венцкайтис, который в полуфинале одолел многократного призера ЧМ и ЧЕ Михаила Каджая, выступающего в составе Сербии.

Еще одна путевка на Олимпиаду досталась российским классикам в категории до 130 кг, где чемпион мира и Европы Сергей Семенов в полуфинале победил представителя страны — хозяйки олимпийской квалификации Беку Канделаки со счетом 4:2. Вторую квоту в этом весе забрал Йелло Крамер из Германии — в полуфинале он со счетом 6:1 одолел чемпиона Европы-2020 Алина Алексука-Чурариу из Румынии.

Вольная борьба

В категории до 57 кг путевку на Игры завоевал азербайджанец Алиаббас Рзазаде, который в полуфинале со счетом 4:3 победил Владимира Егорова, представляющего Македонию. Еще одна квота досталась команде нейтральных атлетов: выступающий за Белоруссию Арыйан Тютрин одолел со счетом 7:3 болгарина Георгия Вангелова.

Среди борцов до 65 кг путевку на ОИ смог добыть представитель Грузии Годердзи Дзебисашвили — в полуфинале он поборол Максима Сакултана из Молдовы (2:1). Во втором полуфинале еще одно место в Париже вырвал азербайджанец Гаджи Алиев. Представитель страны — хозяйки квалификационного турнира со счетом 6:3 одолел Ислама Дудаева, выступающего за Албанию.

В категории до 74 кг на Олимпиаду удалось отобраться белорусскому борцу Магомедхабибу Кадимагомедову, который выступает за команду нейтральных атлетов. Серебряный призер Олимпиады-2020 в непростой схватке со счетом 3:2 победил Таймураза Салказанова, представляющего Словакию. Во втором полуфинале квоту для Азербайджана взял Туран Байрамов — он победил итальянца Франка Чамизо.

Россиянин Артур Найфонов завоевал квоту для нейтральных атлетов в категории до 86 кг. В полуфинале бронзовый призер ОИ одолел представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:0. Вторая путевка в этом весе досталась Азербайджану благодаря Осману Нурмагомедову, который победил украинца Василия Михайлова (4:1).

Заменивший отстраненного Абдулрашида Садулаева Алихан Жабраилов добыл для россиян квоту в категории до 97 кг благодаря победе в полуфинале над представителем Украины Ильей Арчая со счетом 11:0. Еще одна квота ушла белорусам: ее завоевал Александр Гуштын, который одолел представителя Польши Радослава Барана.

Напомним, что 4 апреля комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Садулаева от участия в лицензионном турнире. UWW выпустил пресс-релиз, в котором сообщается, что решение об отказе в заявке принято на основании отчета, предоставленного независимой частной разведывательной службой. Интересно, что в этой ситуации россиянина поддержал его главный конкурент Кайл Снайдер.

— Первые, кто категорически отвергали любые ограничения и запреты, были американцы, — отметил «Известиям» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. — Почему? Это достойные люди, чемпионы. Не может состоявшийся человек, самодостаточный, быть ущербным и навязывать ту повестку в мировом сообществе, которую сегодня навязывают вот эти сектанты. Приведу маленький пример, когда российские спортсмены не были допущены и Снайдер завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сербии. При мне состоялся разговор, где ему позвонил Садулаев и поздравил. Тот ответил: «Не поздравляй меня как чемпиона, потому что ты не мог бороться здесь. Когда я у тебя выиграю, тогда буду настоящим чемпионом». Это слова не американца, не русского, не инопланетянина, а слова чемпиона, мужчины, достойнейшего гражданина. В данном случае — гражданина США. Это его позиция. Поверьте мне, таких большинство. Просто эта кучка маразматиков сегодня навязала свою повестку. Но это пока.

В категории до 125 кг белорус Денис Хроменков добыл путевку на Олимпиаду благодаря полуфинальной победе над поляком Камилем Косцелеком со счетом 9:2. Вторая путевка ушла Азербайджану, в составе которой Георгий Мешвилдишвили одолел представителя Болгарии Алена Хубулова со счетом 7:0.

В женской борьбе на Олимпиаду отобрались четыре россиянки: Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Алина Касабиева (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг). По итогам европейской квалификации российские вольники по спортивному принципу отобрались на Олимпиаду в Париже в полном составе. У классиков пока две лицензии из шести, у женщин — четыре из шести. Возможность добрать оставшиеся квоты российские и белорусские борцы получат на мировом квалификационном турнире, который пройдет в Стамбуле с 9 по 12 мая.