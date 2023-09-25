Золотая двойка: россияне слабо выступили на ЧМ по борьбе

24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде завершился чемпионат мира по борьбе. Российских и белорусских спортсменов допустили до соревнований в Сербии под нейтральным флагом. В итоге наши вольники сумели завоевать два золота, а вот в греко-римской борьбе добраться до медалей не получилось. Также стоит отметить, что четырем нашим борцам удалось отобраться на Олимпиаду, но получат ли они в итоге допуск в Париж, пока непонятно.

Травма Садулаева

ЧМ начался с мужских соревнований по вольной борьбе, на которых вольники из России добыли три медали. Золото взял борец в категории до 79 кг Ахмед Усманов — в финале он одолел спортсмена из Грузии Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Когда завершилась церемония награждения, обладатели медалей собрались для совместной фотографии, но к Усманову подошли не все. Если только что проигравший ему Гамкрелидзе и обладатель бронзы иранец Мохаммад Ноходиларими были готовы сделать совместный снимок, то второй бронзовый призер, представитель Украины Василий Михайлов, отказался фотографироваться с борцом из России.

Вторую золотую медаль России принес Заурбек Сидаков (до 74 кг), который встречался с неудобным американцем Кайлом Дейком — четырехкратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Сидаков выиграл по очкам со счетом 10:7. В самом конце поединка при счете 8:7 произошла спорная ситуация, которую судьи, будь они необъективны, могли бы трактовать в пользу Дейка. В таком случае американец повел бы и победил, а у Сидакова не было времени отыграть разрыв. Но два балла отдали Сидакову и таким образом он стал трехкратным чемпионом мира.

После схватки россиянин заявил, что американец проявил к нему неуважение.

— На ковре есть свои нюансы, — сказал Сидаков «Матч ТВ». — Например, руку не пожимают — это неуважение. Или не от души, делают это неискренне. После схватки он не пожал мне руку.

Позже Заурбек отметил, что руки с Дейком они всё же пожали, но уже не на ковре, а в разминочном зале. Похожая ситуация произошла и с Абасгаджи Магомедовым, который стал серебряным призером чемпионата. Он проиграл в финале и таким образом запомнился на этом ЧМ скорее по скандальному эпизоду в четвертьфинале, когда его схватка с украинцем Валентином Блесецким также закончилась без рукопожатия.

В категории до 57 кг чемпион Олимпиады-2020 Заур Угуев проиграл в четвертьфинале. Он имел шансы взять бронзовую медаль, но после победы в утешительном раунде проиграл бронзу Зелимхану Абакарову, который представляет Албанию.

Главную негативную сенсацию чемпионата мира сотворил самый прославленный действующий российский борец Абдулрашид Садулаев, который потерпел поражение в полуфинале в категории до 97 кг. Проблемы у Садулаева начались еще в четвертьфинале, когда он встретился с иранцем Моджтабой Голейджем. Голейдж еще не брал серьезных наград на мировом уровне, но Иран всегда был одним из лидеров в борьбе: 50 из 76 медалей на Олимпийских играх иранцы завоевали именно в этом виде спорта.

Садулаев в первой двухминутке выглядел лучше, заработал два балла и на второй отрезок выходил с преимуществом. Однако иранцу удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Казалось, Голейдж сотворит главную сенсацию турнира, но за пять секунд до конца Абдулрашид приземлил соперника на лопатки и вырвал победу. В полуфинале Садулаева ждал его 20-летний одноклубник Ахмед Тажудинов, представляющий Бахрейн. Все болельщики полагали, что на этой стадии Абдулрашид сойдется с Кайлом Снайдером, но юный Тажудинов разгромил американца со счетом 10:0.

Вряд ли кто-то верил, что Ахмед справится и с двукратным олимпийским чемпионом, но ему это удалось. В этой схватке Тажудинов одержал победу в результате того, что Садулаев отказался от продолжения противостояния из-за травмы. На момент остановки поединка Абдулрашид уступал Тажудинову со счетом 2:9. Садулаев в итоге снялся со всего турнира, а 20-летний представитель Бахрейна стал победителем чемпионата мира.

Бронзовую медаль в копилку российских вольников принес Шамиль Мамедов в категории до 65 кг, который без проблем разобрался с кыргызом Икромжоном Хаджимуродовым (15:3), Ибраимом Гузаном из Йемена (11:0) и Агустином Дестрибатсом из Аргентины (10:1). А вот Исмаилу Мусукаеву, который на турнире представлял Венгрию, Мамедов проиграл со счетом 4:5, после чего в утешительном раунде разгромил казахстанца Адиля Оспанова (8:0), а в схватке за бронзу победил иранца Рахмана Амузада (8:6).

Без подиума

Нынешний турнир в Белграде не стал для нашей страны успешным, но и худшим его назвать нельзя. По количеству золотых медалей — точно. В 2017 году российская команда не забрала вообще ни одного золота, а в этот раз борцы из России вырвали целых две награды высшей пробы. Но от лучшего результата этот показатель далек: в 2005-м российские спортсмены шесть раз становились на первое место пьедестала.

А вот турнир по вольной борьбе среди женщин получился менее удачным. Россиянки не взяли ни одной медали, а из нейтральных атлетов серебро взяла только белоруска Ванесса Колодинская, которая в категории до 53 кг уступила в финале японке Акари Фудзинами (0:10). Больше всех завоевали в Белграде представительницы Японии: в их активе шесть золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда.

В соревнованиях по греко-римской борьбе у представителей России тоже получилось не так удачно, как в турнире по вольной. В 10 весовых категориях медаль сумел завоевать только один спортсмен, выступавший под нейтральным флагом. Ауэс Гонибов разобрался с борцом из Кыргызстана Бексултаном Назарбаевым (5:1) и казахстанцем Диасом Каленом (3:1), а затем уступил азербайджанцу Рафигу Гусейнову (5:10). В утешительном раунде Гонибов одолел венга Эрика Шильвасси (3:1), а в схватке за бронзу победил представителя Турции Бурхана Акбудака (6:3).

Бронзовые медали завоевали и россияне, выступающие под другими флагами. Это Георгий Тибилов, который под флагом Сербии стал третьим в категории до 63 кг, и Артур Омаров, который взял бронзу в весе до 97 кг, выступая за Чехию. В категории до 77 кг российские болельщики не увидели выступление Романа Власова, который пропустил ЧМ из-за травмы — золотую медаль выиграл его главный конкурент, борец из Кыргызстана Акжол Махмудов.

По итогам турнира в Белграде на Олимпиаду в Париже удалось квалифицироваться четырем борцам из РФ, и все они представляют вольную борьбу — это Заур Угуев, Шамиль Мамедов, Заурбек Сидаков и Абдулла Курбанов. Неизвестно, пустят ли россиян на Игры, но эти спортсмены уже сделали всё что могли.