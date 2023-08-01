«Есть красная черта, через которую мы не можем переступить»

Требования к спортсменам выразить несогласие с политикой правительства или осудить СВО — неприемлемые условия участия граждан России в ОИ-2024. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. При этом российские власти готовят на будущий год обширную программу: в июне в Казани пройдут «Игры стран БРИКС» по 25 видам спорта, на сентябрь запланированы «Игры дружбы» — их примут Москва и Екатеринбург, а уже в феврале столица Татарстана станет хозяйкой «Игр будущего» , которые объединят классический атлетизм с киберспортом. Об этом, а также о сложностях диалога с МОК и распространении площадок ГТО за рубежом Олег Матыцин рассказал по окончании сессии «Спорт: мост дружбы между Россией и Африкой», которая состоялась в рамках саммита в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

«В части видов спорта россияне уже не смогут принять участие в олимпийской программе»

— Как оцените перспективы сотрудничества России и Африки в сфере спорта? Как можно развивать это направление с точки зрения международных отношений и по каким направлениям?

— Считаю, что перспективы очень широкие. В рамках форума прошла сессия «Спорт: мост дружбы России и Африки». Мы определили три основных направления взаимодействия. Первое — это подготовка кадров в области физической культуры и спорта в наших вузах, их 14. Имею в виду получение высшего образования представителями стран Африки.

Фото: Росконгресс/Валентина Певцова

Второе направление — это проведение совместных учебно-тренировочных сборов, подготовка специалистов, тренеров и спортсменов на наших федеральных базах. И третье — это массовый спорт. Мы видим, что проблема формирования культуры здорового образа жизни существует во всех странах. И в России сейчас активно развивается такой проект, как ГТО, возрожденный в 2014 году по инициативе президента. Мы предлагаем нашим коллегам из африканских стран это взять на вооружение. И первым предложением было формирование площадок ГТО в посольствах Российской Федерации в африканских странах.

— Министерство спорта планирует отправлять делегацию в одну из стран Африки на переговоры? Или, может быть, вы лично туда отправитесь?

— Мы уже посетили в этом году такие страны, как Сенегал, Того, Бенин, а в прошлом году мы были в Египте. Я лично и Министерство спорта в целом намерены приглашать наших коллег из африканских стран в РФ. И конечно, выезжать туда. Одна из инициатив, которую мы уже реализовали, — это организация в Министерстве спорта встреч с послами африканских стран. И совместно с МИДом считаем, что это тоже очень важный элемент нашего сотрудничества.

«Мы понимаем, что гражданская позиция тоже очень важна»

— На ваш взгляд, какие шансы у российских спортсменов на данный момент принять участие в ближайших Олимпийских играх 2024 года в Париже?

— Объективно в части видов спорта россияне уже не смогут принять участие в олимпийской программе. Прежде всего речь о командных видах. А по другой части видов спорта мы видим, что международные федерации допускают россиян до участия в международных состязаниях, которые являются квалификационными или отборочными.

Часы обратного отсчета времени до церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, Франция Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Но здесь важна позиция МОК, который пока не определился. Решение всё откладывается и откладывается. Буквально на днях состоялась церемония приглашения национальных олимпийских комитетов, среди которых не было НОК Российской Федерации и Белоруссии. Но пока остается такая возможность — в нейтральном статусе. Наверное, МОК не изменит свое отношение к статусу россиян на Олимпийских играх. Но мы тоже будем очень внимательно смотреть, какие это будут рекомендации, как они будут ограничивать права наших спортсменов по принадлежности к России, к российской символике, по высказыванию в публичной сфере мнения о государственной политике.

Олимпийские игры — это, конечно, большой праздник, мечта всех спортсменов, но мы понимаем, что гражданская позиция тоже очень важна.

— А диалог с МОК сейчас есть? Каковы, на ваш взгляд, перспективы наладить с ним отношения?

— По статусу диалог с МОК проводит Олимпийский комитет России (ОКР). Диалог сохраняется. Пытаются мои коллеги из ОКР выработать конструктивные решения. Но, как мы неоднократно заявляли, есть красная черта, через которую мы не можем переступить. Хотя надеемся, что руководители МОК и международных федераций осознают, что Россия — это мощный и многолетний партнер. И без него развитие всего международного спорта будет затруднительно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— А что это за красная черта?

— Красная черта — это те декларации, которые предлагали некоторые федерации, обозначающие позицию спортсменов как несогласие с политикой правительства, президента. Декларации, осуждающие СВО . Конечно, эту красную черту российский спорт ни в коем случае не перейдет.

— Такие условия, как выступление без флага и гимна, будут допустимыми?

— Я не сторонник гадать. Давайте посмотрим, каким будет финальное мнение Международного олимпийского комитета. Тогда будем давать оценки и уже соответствующим образом отвечать на это.

«Игры будущего» — это не совсем олимпийский формат»

— А могут вообще быть альтернативы Олимпийским играм, например на площадке БРИКС или других структур?

— Это не в качестве альтернативы, а в качестве нового формата соревнований, который позволил бы нашим спортсменам сохранить конкурентоспособность и взаимодействие с международным спортом. Вы абсолютно правильно отметили формат «Игр БРИКС». Эта идея поддержана президентом Российской Федерации. Сейчас будет сформирован организационный комитет. Проведение игр планируется в июне 2024 года в Казани по 25 видам спорта. Также планируются «Игры дружбы», которые должны пройти в сентябре следующего года в Москве и Екатеринбурге.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Но мы их хотим провести не в качестве какого-то антагонизма или демонстрации несогласия с политикой МОК. Об этом уже говорил президент: мы самодостаточная страна с многовековой историей, с победными спортивными традициями. И мы должны прежде всего думать о самих себе, о состоянии нашей национальной системы спорта, о благополучии и социальных гарантиях для наших спортсменов. Названные выше соревнования всё это предоставляют.