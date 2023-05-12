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Дам не приглашают: мировое фехтование пока остается без России

Наших главных звезд заблокировала международная федерация, остальные отказываются сами
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Самые титулованные российские саблистки — Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова — не включены в список спортсменок, которых Международная федерация фехтования (FIE) допустит до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. По словам главы Федерации фехтования России (ФФР) Ильгара Мамедова, в утвержденном списке FIE нет знакомых широкой публике фамилий, это существенно ослабляет нашу сборную и бьет по мотивации участников (из поданного списка из 24 FIE вычеркнула 13). Мамедов добавил, что допущенные спортсмены проявят солидарность и не будут участвовать в международных стартах. В Кремле и Олимпийском комитете России также заявили, что не согласны с таким подходом международной федерации.

Быстрые изменения

Решение о запрете на участие в международных стартах для трех звездных саблисток не стало неожиданностью. Ведь олимпийские чемпионки представляют ЦСКА. Еще 10 марта FIE допустила до крупных стартов в нейтральном статусе всех россиян без исключения. Однако 28 марта МОК рекомендовал не утверждать заявки наших спортсменов, которые имеют отношение к армии или к спецслужбам. Нюанс в том, что трио двукратных олимпийских чемпионок — суперуважаемые люди в спортивном сообществе. Великая больше шести лет возглавляет комиссию спортсменов Олимпийского комитета России и вместе с Егорян стала прообразом для художественного фильма «На острие». Позднякова — дочь главы ОКР и недавно отказалась уезжать из страны вслед за мужем.

— Причина всем известна — рекомендация МОКа, с этим уже ничего не сделать, — отметил в разговоре с «Известиями» глава ФФР и главный тренер сборной Ильгар Мамедов. — Никто из этих спортсменов не будет принимать участие в соревнованиях. Мы об этом знали. Для нас такое решение не стало неожиданностью. Глобально ничего не поменялось. Руководители сделали вид, что нас допускают, но на самом деле они и не собирались никого допускать. Нужно было дождаться рекомендаций МОКа, мы их и дождались. Все сильнейшие спортсмены у нас из ЦСКА и «Динамо». Но во всех странах ведущие спортсмены имеют принадлежность к погонам. Это не только у нас.

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Мамедов добавил, что получившие допуск FIE российские фехтовальщики (11 человек) не будут участвовать в международных стартах. В знак солидарности с неправомерным решением международной федерации. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян заявила, что, несмотря на решение FIE, она продолжит тренироваться и верить, что нас рано или поздно допустят.

— Можно ли подать на решение апелляцию? Насколько мне известно, все списки еще не до конца проработаны международной федерацией. Просто какой-то части спортсменов разрешили выступать в нейтральном статусе. Остальных пока еще не обработали. Дальше будет видно. У нас каждую неделю какая-то новость. То нас допускают, то нет. То можно ехать, то нельзя. Всё так быстро меняется. Я уже практически перестала следить за новостями. Просто наслаждаюсь жизнью и занимаюсь любимым делом, — сказала «Известиям» титулованная спортсменка.

Отметим, что пока сформированы списки только по саблистам, по шпаге и рапире решения по-прежнему нет.

Саботаж и угрозы

С одной стороны, FIE в начале марта проявила смелость, первой ослабив санкции в отношении россиян. С другой — это решение стало по-настоящему многострадальным. Во-первых, национальные федерации из стран западного блока, проиграв голосование, решили всё равно не подчиняться воле большинства. В знак протеста были отменены турниры в Германии, Польше, Финляндии, Швеции, Дании, Франции. А сборные Украины и Швеции в нарушение Олимпийской хартии запретили своим спортсменам участвовать в одних стартах с представителями России и Белоруссии.

Во-вторых, было организовано коллективное письмо в МОК и FIE от имени более чем 300 фехтовальщиков (многие из которых, правда, уже завершили карьеру) с призывом пересмотреть решение о допуске россиян. Далее Федерация фехтования Украины подала на FIE иск в спортивный арбитраж, требуя признать ослабление санкций незаконным. Вердикт по этому вопросу появится не скоро, но очевидно, что цель здесь не победа в суде, а давление на международную федерацию. Тем более что украинцы намерены вовлечь в этот процесс еще и швейцарский трибунал.

В-третьих, аппарат FIE, похоже, саботирует решение собственного руководства. Более чем за месяц функционеры не смогли утвердить списки допущенных россиян, из-за чего наша команда в конце апреля не смогла заявиться на турнир в Сеуле, а также на майские соревнования (где разыгрывалось большинство олимпийских лицензий).

По всей видимости, списки появились только сейчас, и их адекватность вызывает большие вопросы. Ильгар Мамедов с самого начала говорил, что не собирается скрывать принадлежность наших спортсменов к ЦСКА и «Динамо», а также не станет призывать их сменить клубы. При этом очевидно, что причастность Великой, Егорян и Поздняковой к армии во многом номинальная и точно не обязывает их иметь какую-либо политическую позицию. Впрочем, и интерес спортивных структур к политической деятельности наших атлетов также незаконен.

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«Я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат «возвращения». И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях, — написал в Telegram-канале глава ОКР четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. — Позиция едина — участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий».

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы весьма негативно оцениваем подобные решения, мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями, — цитирует Пескова «РИА Новости Спорт». — И все-таки мы считаем, что спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны».

На Играх в Токио сборная России по фехтованию победила в общем зачете. В активе нашей команды три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награда. У занявших второе место французов два золота, два серебра и одна бронза.

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