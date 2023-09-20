Ожидание — золото: каким получился ЧМ для российских борцов

С 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде проходит чемпионат мира по борьбе. Российских и белорусских спортсменов допустили до участия под нейтральным флагом. 19 сентября завершились мужские соревнования по вольной борьбе, а за день до этого спортсмены из России все-таки добыли золотые награды. И сделал это не Абдулрашид Садулаев. Двукратный олимпийский чемпион сенсационно уступил в полуфинале — всему виной травма. Впрочем, помимо спортивных результатов ЧМ в Сербии запомнился еще и провокациями в отношении наших спортсменов.

После двухлетнего перерыва

Первым золото взял борец в категории до 79 кг Ахмед Усманов. В финале он одолел спортсмена из Грузии Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. После схватки случилась уже вторая скандальная ситуация, связанная с политикой. Когда завершилась церемония награждения, обладатели медалей собрались для совместной фотографии, но к Усманову подошли не все.

Если только что проигравший ему грузин Владимир Гамкрелидзе и обладатель бронзы иранец Мохаммад Ноходиларими были готовы сделать совместный снимок, то второй бронзовый призер, представитель Украины Василий Михайлов, отказался фотографироваться вместе с борцом из России.

Вторую золотую медаль России принес Заурбек Сидаков (до 74 кг), который встречался с неудобным американцем Кайлом Дейком, четырехкратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Сидаков выиграл по очкам со счетом 10:7.

В самом конце поединка при счете 8:7 произошла спорная ситуация, которую судьи, будь они необъективны, могли бы трактовать в пользу Дейка. В таком случае американец повел бы и победил, а у Сидакова не было времени отыграть разрыв. Но два балла отдали Сидакову, и таким образом он стал трехкратным чемпионом мира.

— Надо отдать должное ребятам и тренерам, — отметил в беседе с «Известиями» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Они справились с этим испытанием, показали силу духа, работу, которую проделали. Конечно, беспрецедентные условия: практически двухлетняя изоляция плюс пандемийное время.

После схватки Сидаков заявил, что американец проявил к нему неуважение, не пожав руку. Похожая ситуация произошла с Абасгаджи Магомедовым, который стал серебряным призером. Скандальный эпизод случился в четвертьфинале, когда его схватка с украинцем Валентином Блесецким закончилась без рукопожатия.

В категории до 57 кг чемпион Олимпиады-2020 Заур Угуев проиграл в четвертьфинале. Он имел шансы взять бронзовую медаль, но после победы в утешительном раунде проиграл бронзу Зелимхану Абакарову, который представляет Албанию.

Сенсация со знаком минус

Главную негативную сенсацию чемпионата сотворил самый прославленный действующий российский борец Абдулрашид Садулаев, который потерпел поражение в полуфинале в категории до 97 кг. Проблемы у Садулаева начались еще в четвертьфинале, когда он встретился с иранцем Моджтабой Голейджем.

Садулаев в первой двухминутке выглядел лучше, заработал два балла, и на второй отрезок выходил с преимуществом. Однако иранцу удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Казалось, Голейдж сотворит сенсацию, но за пять секунд до конца Абдулрашид приземлил соперника на лопатки и вырвал победу.

В полуфинале Садулаева ждал его одноклубник, 20-летний Ахмед Тажудинов, представляющий Бахрейн. Все болельщики ждали, что на этой стадии Абдулрашид сойдется с Кайлом Снайдером, но юный Тажудинов разгромил американца со счетом 10:0. Вряд ли кто-то верил, что Ахмед справится и с двукратным олимпийским чемпионом, но ему это удалось.

Садулаев отказался от продолжения противостояния из-за травмы. На момент остановки поединка Абдулрашид уступал Тажудинову со счетом 2:9. Для Садулаева это поражение на чемпионатах мира стало первым с 2017 года, а 20-летний представитель Бахрейна в финале встретится с Магомедханом Магомедовым из Азербайджана. Сначала Садулаев снялся только со схватки, а не со всех соревнований, но позже стало известно, что побороться за бронзу он не сможет: травма оказалась слишком серьезной.

Таким образом, представители России завоевали три медали ЧМ: два золота и одно серебро. Турнир в Белграде не стал для нашей страны успешным, но и худшим назвать его нельзя. По количеству золотых медалей — точно. В 2017 году российская команда не забрала вообще ни одного золота, а в этот раз борцы из России вырвали целых две награды высшей пробы. Но от лучшего результата этот показатель далек: в 2005 году российские спортсмены шесть раз становились на первое место пьедестала.