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Загрязненность Сены может помешать проведению Олимпийских игр в Париже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Оргкомитет Олимпийских игр допустил отмену части соревнований из-за опасной для здоровья воды в реке Сена. Подробнее об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Под угрозой оказались все водные виды спорта. Загрязненность речной воды бактериями, тяжелыми металлами и вирусами настолько опасна, что организаторы не хотят рисковать самочувствием спортсменов.

По словам эксперта о качеству воды Дана Анжелеску, огромное количество опасных организмов в реке превышает какие либо существующие нормы.

«Мы нашли около 20 тыс. бактерий кишечной палочки всего в 100 мл воды, взятой из Сены», — сказал он.

Некоторые спортсмены всё же рискуют, как пловец Пьер Фузо. Он заявил, что регулярно купается в каналах реки, не замечая негативных последствий.

«Три, четыре, пять последних лет мы регулярно купаемся в этом канале Сены, сами создаем сенсацию, зная, что вода здесь далека от стандартов чистоты. Но пока ничем не болели», — рассказал Фузо.

Запасным планом для организаторов могут стать 22 олимпийских бассейна, однако и в этом есть нюанс. Они наполняются за счет клапана, однако если пойдет ливень, есть риск получить менее чем чистую воду.

«То есть этот резервуар станет перехватывающим устройством, он заберет не поток воды из Сены, а канализационные стоки, которые разбавит дождевая вода», — подчеркнул ответственный за канализационные стоки в коммунальной службе Парижа Самюэль Колин-Канивез.

До начала олимпиады осталось чуть более 100 дней, организаторы же надеются успеть очистить Сену в срок.

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Ранее, 8 апреля, французская некоммерческая экологическая организация (НКО) Surfrider Europe заявила, что нынешнее состояние воды в реке Сена не позволяет проводить состязания по водным видам спорта в ходе Олимпийских игр в Париже. По их данным, ни одна из проб не соответствует европейским нормам в отношении качества воды.

4 апреля президент Франции Эммануэль Макрон повторно заявил, что готов поплавать в реке Сена, на которой пройдет этап соревнований в ходе Олимпиады-2024 в Париже, вопреки заявлениям о качестве воды.

Согласно опросу от конца марта, 52% жителей Франции считают, что страна не готова проводить Олимпийские и Паралимпийские игры.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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