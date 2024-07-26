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Во Франции заявили о высоком уровне загрязненности Сены во время купания мэра Парижа

France Info: уровень загрязненности Сены в момент купания Идальго превышал норму
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Загрязненность воды в Сене 17 июля, когда в реке купалась мэр Парижа Анн Идальго, была повышенной. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила радиостанция France Info, ссылаясь на данные мэрии.

Как отмечается в публикации, уровень содержания кишечной палочки и энтерококков был выше пороговых значений. Как указывается, в таком случае купание в водоеме считается опасным, оно может привести к гастроэнтериту и кожным заболеваниям, добавила радиостанция.

Анализируя данные, France Info отмечает, что показатель содержания кишечной палочки, который измеряется в колониеобразующих единицах (КОЕ), на участке Брас Мари составил 985 КОЕ/100 мл воды. При этом выше по течению, на участке Берси, он возрос до 1017 КОЕ/100 мл воды.

«Однако рекомендуемые пороговые значения качества, взятые из европейской директивы и используемые властями как ориентир, указывают, что при содержании кишечной палочки в воде более 900 КОЕ/100 мл качество воды недостаточно для того, чтобы разрешить купание. Таким образом, значения за 17 июля были чуть выше критического порога», — говорится в материале.

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8 апреля французская некоммерческая экологическая организация Surfrider Europe заявила, что нынешнее состояние воды в Сене не позволяет проводить состязания по водным видам спорта в ходе Олимпийских игр в Париже. По ее данным, ни одна из проб не соответствовала европейским нормам в отношении качества воды. 11 апреля корреспондент «Известий» Александр Тузиков побеседовал с экспертом по качеству воды Даном Анжелеску, который сказал, что в 100 мл речной воды было обнаружено около 20 тыс. бактерий кишечной палочки.

Позже, 12 июля, за две недели до начала Игр, власти объявили, что вода на 80% соответствует требованиям.

17 июля заплыв по Сене совершила мэр Парижа Анн Идальго. Также ее поддержала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. К ним присоединился французский знаменосец на Паралимпийских играх триатлонист Алексис Анквинквант.

Летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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