УЕФА исключил украинский клуб «Днепр-1» из участников Лиги конференций

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» получил два технических поражения от венгерской команды «Академия Пушкаша» и был исключен из второго квалификационного раунда Лиги конференций решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое опубликовано 22 июля на сайте организации.

«Объявить матч Лиги конференций УЕФА сезона-2024/25 между СК «Днепр-1» и ФК «Академия Пушкаша», который должен был состояться 25 июля 2024 года, отмененным СК «Днепр-1» (который, таким образом, считается проигранным со счетом 0:3) из-за ответственности за несостоявшийся матч (как предусмотрено в статье 29.01 регламента Лиги конференций УЕФА), — сказано в заявлении союза.

Аналогичное решение принято в отношении матча между командами, запланированного на 1 августа 2024 года. Украинцам также засчитано техническое поражение.

Команда «Днепр-1» основана в 2015 году. По итогам сезона-2022/23 команда заняла второе место чемпионата Украины, в прошлом сезоне — четвертое. По данным украинских СМИ, 19 июля Украинская премьер-лига удовлетворила просьбу «Днепр-1» исключить ее из списка членов лиги. По некоторым данным, клуб находится на грани банкротства.

16 июля на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций была представлена символическая сборная из лучших футболистов чемпионата Европы по футболу – 2024. Вратарем команды стал Майк Меньян (Франция).

14 июля сборная Испании одержала победу над национальной командой Великобритании в Берлине и стала чемпионом Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1. Это четвертая победа на турнире для Испании: она уже добивалась чемпионства в 1964, 2008 и 2012 годах.