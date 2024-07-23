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УЕФА исключил украинский клуб «Днепр-1» из участников Лиги конференций

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Фото: scdnipro1
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Украинский футбольный клуб «Днепр-1» получил два технических поражения от венгерской команды «Академия Пушкаша» и был исключен из второго квалификационного раунда Лиги конференций решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое опубликовано 22 июля на сайте организации.

«Объявить матч Лиги конференций УЕФА сезона-2024/25 между СК «Днепр-1» и ФК «Академия Пушкаша», который должен был состояться 25 июля 2024 года, отмененным СК «Днепр-1» (который, таким образом, считается проигранным со счетом 0:3) из-за ответственности за несостоявшийся матч (как предусмотрено в статье 29.01 регламента Лиги конференций УЕФА), — сказано в заявлении союза.

Аналогичное решение принято в отношении матча между командами, запланированного на 1 августа 2024 года. Украинцам также засчитано техническое поражение.

Команда «Днепр-1» основана в 2015 году. По итогам сезона-2022/23 команда заняла второе место чемпионата Украины, в прошлом сезоне — четвертое. По данным украинских СМИ, 19 июля Украинская премьер-лига удовлетворила просьбу «Днепр-1» исключить ее из списка членов лиги. По некоторым данным, клуб находится на грани банкротства.

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16 июля на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций была представлена символическая сборная из лучших футболистов чемпионата Европы по футболу – 2024. Вратарем команды стал Майк Меньян (Франция).

14 июля сборная Испании одержала победу над национальной командой Великобритании в Берлине и стала чемпионом Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1. Это четвертая победа на турнире для Испании: она уже добивалась чемпионства в 1964, 2008 и 2012 годах.

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