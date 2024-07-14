Сборная Испании обыграла команду Англии и стала чемпионом Евро-2024

Сборная Испании обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Игра состоялась 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине и закончилась со счетом 2:1.

Первый тайм закончился ничьей. За это время был только один удар в створ ворот, который нанес полузащитник сборной Англии Фил Фоден после розыгрыша штрафного.

Во втором тайме в составе испанской сборной забили Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86-я). У англичан гол оформил Коул Палмер (73-я).

«Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах», ― пишет «Спорт-Экспресс».

При этом сборная Англии проигрывает в финале первенства второй раз подряд.

Ранее, 10 июля, сборная Англии одержала победу над командой Нидерландов в полуфинале Евро-2024. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счетом 2:1.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 сборные, команды были разбиты на шесть групп. Самыми титулованными сборными Евро-2024 стали Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три и четыре раза соответственно. Команда Англии не становилась чемпионом Европы ни разу.

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