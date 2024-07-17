«В УЕФА признают падение популярности Лиги чемпионов без наших клубов»

Российский футбольный союз (РФС) в последние месяцы принял ряд важных и резонансных решений. Нынешним летом был на четыре года продлен контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, комитет по этике РФС оштрафовал на 100 тыс. рублей и условно дисквалифицировал на три месяца футболиста казанского «Рубина» Руслана Безрукова за шутку о денежном стимулировании после победы над петербургским «Зенитом» (2:0), а на днях женская сборная России сыграла в Москве два товарищеских матча с командой КНДР (0:3; 0:0).

В интервью «Известиям» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил срок контракта Карпина, рассказал о взаимодействии с северокорейскими коллегами, анонсировал возможные изменения в расписании матчей Кубка России, рассказал о признании УЕФА в падении популярности Лиги чемпионов из-за отстранения российских команд.

— Почему новый срок соглашения с Карпиным составил четыре года, а не два?

— На два нет большого смысла — это очень короткий срок. Мы сотрудничеством с Валерием Георгиевичем довольны. И четыре года — это срок, в течение которого можно ожидать развития команды. Не просто выполнения какой-то турнирной задачи, которой формально сейчас нет в силу отстранения РФС от официальных соревнований. А именно развития команды, института сборной — это та сопутствующая задача, которая была бы и при участии России в официальных турнирах, а в нынешних условиях является основной. И на два года ставить такую задачу перед главным тренером бессмысленно. Это очень маленький срок. Тем более мы уверены в тренере, поэтому зачем ограничиваться каким-то непонятным маленьким сроком.

— Есть принципиальная цель дать Карпину доработать до разбана сборной, чтобы он точно получил шанс на официальных соревнованиях?

— Пока он мотивирован. Это было его желание (продолжить работу со сборной. — «Известия»). У нас было два варианта по срокам нового контракта — четыре года и шесть лет. Мы остановились на четырех, но с общим пониманием, что в любой момент можем продлить соглашение. Наша общая задача — подготовить сборную к моменту полноценного восстановления во всех правах. И, естественно, уже дальше продолжать выступать в официальных турнирах.

— Для молодежной сборной России есть в проекте турне вроде осеннего в Бразилию и мартовского в Уругвай?

— Они планируются на различных континентах. Надо смотреть, на каких условиях получится договориться. На самом деле эти мероприятия классные и для многих интересные, но дорогостоящие. Вывезти команду на другую часть света стоит достаточно много денег. Поэтому тут надо совокупно просчитать интерес к матчам и оптимизацию затрат. От этого будем отталкиваться. Но в планах подобные мероприятия есть.

— Известно, где?

— На разные окна рассматриваем разные континенты. Тут и Латинская Америка, и Азия, и Европа — имею в виду Сербию.

— В мае, когда я спрашивал вас о возможности сыграть с Венгрией и Словакией, вы сказали, что с некоторыми из этих стран ведете переговоры. С тех пор есть прогресс в этом направлении?

— С тех пор пока нет. Они всю осень играют в официальных матчах УЕФА. Поэтому мы изначально говорили, что до 2025 года это (матчи с ними. — «Известия») невозможно. А дальше будем смотреть графики этих команд. Пока нет расписания — трудно что-то обсуждать предметно.

— На уровне юношеских сборных матчи с ними возможны? Все-таки осенью, когда УЕФА разбанил сборную России (U-17), Федерация футбола Венгрии заявила о готовности играть с нами.

— Когда будем обсуждать с УЕФА проведение следующего «Турнира развития» в 2025 году, в том числе коснемся и участия в нем команды Венгрии. При условии, что у ее федерации к тому моменту сохранится соответствующее согласие.

— В каком городе планируете проводить «Турнир развития УЕФА»? Снова в Волгограде?

— Либо снова в Волгограде, где уже в предыдущие два раза проводили, либо рассмотрим вариант с нашей базой в Мацесте в Сочи.

— «Спартак» не так давно расстался с Квинси Промесом. Вы удовлетворены тем, как с точки зрения репутации российского футбола закончилась история выступления у нас Квинси после всех скандалов с его уголовными делами в Нидерландах?

— Это, прежде всего, внутреннее дело клуба. Контракт закончился. Здесь в большей степени представители «Спартака» должны делать заявления.

— Зимой даже в неспортивных кругах вызвало резонанс высказывание спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, что если бы у чилийца Хорди Томпсона не было в родной стране уголовного дела из-за попытки удушения своей девушки, то клуб не мог бы позволить себе такого игрока, а когда случилась такая ситуация, подсуетились. В таких историях, как у Томпсона и Промеса, нужно подобным образом в условиях рынка пользоваться ситуацией, чтобы подписать хороших легионеров? Или включать моральный аспект, осуждая их и дистанцируясь от работы с ними?

— Мне кажется, моральный аспект важен. Понятно, что ситуации всегда могут быть разными. Если есть доказанная вина и вступившее в силу решение суда, это одна ситуация. Абстрактные обвинения кого-то в чем-то — другая ситуация. Но в целом считаю, что имидж лиги и образ российского футбола зависят в том числе и от участников соревнования, в первую очередь игроков. Они являются примером для подрастающего поколения. В связи с этим мне представляется, что люди с таким негативным имиджем не должны принимать участие в наших соревнованиях.

— Здесь важно понимать, на какой стадии мы их должны отторгать. Когда есть вступившее в силу решение суда? Или когда уже пошли обвинения с соответствующим резонансом в медиа? Нам нужна для ситуаций с Промесом и Томпсоном «культура отмены» по западному шаблону?

— Каждый случай надо рассматривать отдельно. Но в целом, если решение суда есть и вступило в законную силу, то это уж точно является неоспоримой точкой, которую переходить нельзя. Можно с этим соглашаться или нет, но сам факт, что футболист является звездой и кумиром, не является оправданием совершения преступлений.

— А если нет решения суда, но уже имеется ажиотаж от скандала?

— Это уже в большей степени должен решать работодатель. Я лично как человек и как должностное лицо могу к этому относиться по-разному, но, пока процесс не формализован, решать должен работодатель.

— Довольны тем, как завершилось рассмотрение «дела Безрукова» комитетом по этике РФС?

— Я не могу быть доволен или нет. Есть принятая практика международных организаций. И, несмотря на шуточный характер каких-то высказываний, повторюсь: можно много о чем пошутить. Но, на мой взгляд, была дана достаточно взвешенная оценка. Игроку указали на недопустимость подобного поведения, при этом не последовало каких-то тяжелых санкций, которые бы влияли на карьеру футболиста и возможность клуба его использовать в соревнованиях. Фактически Безрукова предупредили о недопустимости таких действий.

— Не боитесь, что этим делом вы открыли ящик Пандоры, за которым последовало заявление депутата Госдумы РФ в генпрокуратуру РФ с просьбой проверить слова Безрукова?

— Истории подобных параллельных инициаций находятся за пределами ведения РФС. Я могу лишь сказать, что наша система, в том числе дисциплинарных санкций, является более широкой, нежели система, утвержденная законами страны. На основании запроса депутата нас приглашали в Генпрокуратуру и задавали в том числе вопросы, какие санкции были применены РФС к игроку. И они более суровые, чем можно применить к нему по нашему Административному и даже Уголовному кодексу. Наших коллег из правоохранительных органов тоже удивляет, что корпорация внутри себя придерживается более жестких требований.

— Соответственно, если для них денежный штраф и условная дисквалификация Безрукова — более жесткие санкции, тюрьма ему не грозит по итогам проверки Генпрокуратурой?

— Вообще не уровень моей компетенции, но мне кажется, об этом здесь точно не может идти речи.

— Вам не кажется странным, что после вашего заявления в комитет по этике о проверке слов Безрукова, в некоторых медиа пошла масштабная волна осуждающих его поведение комментариев со стороны медийных лиц (экстрасенсы, стендап-комики, деятели культуры), ранее никогда вообще не высказывавшихся о футболе?

— Я подробно это не отслеживал. Но считаю, что из всех этих событий ни одной из сторон не нужно делать какую-то шумиху и создавать излишний ажиотаж.

— Почему решили провести в Москве два товарищеских матча женских сборных России и КНДР?

— У них была возможность сыграть в это окно. И у нас была возможность и желание. Изначально на уровне дипломатических контактов через их посольство мы связались. Сначала обсуждали игру юношеских команд в КНДР. Договорились на осень — в сентябре-октябре туда поедут мужские юношеские сборные двух возрастов. И параллельно возник вопрос о женской сборной. Мы коллег пригласили в Москву. Они согласились.

— Канал «Матч ТВ» не так давно объявил, что его не устраивают условия продажи прав на трансляции еврокубков. Если со следующего сезона их не будут показывать в федеральном эфире, возможно изменение формата Кубка России?

— Мы рассматриваем возможность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов нынешнего сезона. В настоящий момент, если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то любая трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала трансляции матча Лиги чемпионов. Теперь, даже несмотря на определенное регулирование со стороны УЕФА, мы рассматриваем вероятность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов.

— В этом случае вам не придется проводить кубковые матчи в будние дни в 17:00 или 15:00, когда народ не может с работы пойти на стадион?

— Да, сейчас мы должны заканчивать матчи в 19:30. Потому что в Лиге чемпионов первые слоты матчей назначаются на 19:45. А так будем начинать во столько, во сколько считаем правильным. Не мы же принимали решение об отстранении наших клубов от участия в Лиге чемпионов. Как бы кому ни казалось, отдельный матч этого турнира пользуется неплохим интересом, но в целом интерес болельщиков к Лиге чемпионов сильно падает. И это в том числе отражено в статистике УЕФА (улыбается). Которая прямо это констатировала, что неучастие российских клубов привело к падению интереса к Лиге чемпионов. В частности, на российском рынке.

— Рынок все-таки что-то решает?

— Конечно, решает. Поэтому любые аналитики могут всё, что угодно, анализировать. Но само УЕФА открыто говорит о падении интереса по России. И прямо пишет, что это связано с неучастием российских клубов. Такое же падение интереса есть по Голландии — притом что мало голландских клубов участвует в Лиге чемпионов — и по Бразилии, что связывают с уменьшающимся количеством звездных бразильских игроков, выступающих в Лиге чемпионов. И компенсируют они эти потери огромным интересом, который возник два года назад в Индонезии. Там вдруг неожиданно больше чем на 1000% людей стало смотреть Лигу чемпионов. И за счет этого УЕФА осталась в нулях.

— В феврале заканчивается четырехлетний срок полномочий Александра Дюкова. Не знаете, он собирается переизбираться в президенты РФС?

— Выдвигают кандидатуру прежде всего члены РФС. Исключительно они имеют право кого бы то ни было выдвигать на выборы президента РФС. Насколько я знаю Александра Валерьевича, это человек, который завершает победами те проекты и вызовы, которые он на себя взвалил. Лично я понимаю, что в РФС и российском футболе еще очень много предстоит сделать. Мы что ли всего достигли? Да, у нас есть значимые успехи в развитии систем соревнований, подготовки резерва, массового футбола. Тем не менее мы находимся лишь в начале пути. Чтобы досоздать эту машину и передать ее в дальнейшее плавание, требуется время. Мне кажется, это время не наступило.

— Что Дюков и вы будете считать завершающим успехом в вашей работе во главе РФС?

— Это очень большой вопрос. Но, наверное, мы бы всё равно продолжали говорить, что футбол не просто остается самым популярным видом спорта в России, но и делает это с большим отрывом. Есть результаты у сборной, которая в международном рейтинге еще больше укрепляет позиции. Появляются новые объекты инфраструктуры, эффективно функционирует система соревнований, подготовки резерва и массового футбола. Всё больше и больше мальчишек и девчонок занимается футболом. В государстве и обществе есть постоянный интерес к этому виду спорта. А дальше можно просто долго рассказывать про каждое направление.

— Какое минимальное число занимающихся футболом в стране вас бы удовлетворило?

— Есть минимальная установка от государства, чтобы в России спортом занималось не менее 7% населения. По футболу есть ожидания порядка 7 млн человек — это к 2030 году. В настоящий момент с учетом проекта «Футбол в школах» есть цифра около 5 млн человек. Но это не значит, что, достигнув через год или два года 7 млн, мы на этом остановимся. Мы же не ради этой цифры работаем, а для того чтобы миллионы россиян любили футбол, занимались и жили им.