«ФНЛ недаром называют лучшей лигой мира»

13 июля матчем тульского «Арсенала» и новороссийского «Черноморца» стартовал новый розыгрыш чемпионата России среди команд первой лиги. Этот сезон будет особенно конкурентным, так как по итогам предыдущего розыгрыша РПЛ в первую лигу вылетели сразу три клуба — «Сочи» и калининградская «Балтика» сделали это напрямую, заняв два последних места, а екатеринбургский «Урал» понизился в классе из-за поражения в переходных матчах от тольяттинского «Акрона» (0:2; 2:1).

Все три коллектива обладали не самыми маленькими бюджетами в премьер-лиге и считаются теперь фаворитами в борьбе за выход в элиту наряду с московским «Торпедо», владикавказской «Аланией», «Арсеналом» и еще несколькими клубами. Уже 14 июля в первом туре между собой сыграют два вчерашних клуба РПЛ — «Урал» примет «Сочи», который не так давно в рамках подготовки к сезону сыграл в Санкт-Петербурге на турнире «Winline Летний кубок», где проиграл местному «Зениту» (2:5) и белградской «Црвене Звезде» (0:2), а также выиграл у аргентинского «Тальяреса» (5:0).

В интервью «Известиям» один из лидеров «Сочи» последних лет полузащитник Артем Макарчук, два года назад выигравший с командой серебро РПЛ, поделился ожиданиями от предстоящего сезона и рассказал о сложностях игры в первой лиге.

— Как оцените готовность команды к сезону?

— Я думаю, хорошая готовность. Посмотрим на нее в игре с «Уралом». Но предсезонку провели качественно — поучаствовали в хорошем турнире в Санкт-Петербурге с хорошими соперниками. Всегда интересно играть с такого уровня командами. Не знаю, как аргентинцы, но «Зенит» — чемпион нашей страны, «Црвена» — чемпион в своей стране. Поэтому турнир хороший.

— Начинать сезон с выезда к «Уралу», вместе с вами вылетевшему из РПЛ, особенно сложно будет?

— Нам без разницы, с чего начинать. Просто надо к каждому матчу серьезно готовиться, будь в соперниках «Урал», «Балтика», «Алания» или кто-то еще. На каждый матч одинаковый настрой.

— «Сочи», «Урал» и «Балтика» в прошлом сезоне обладали далеко не худшими финансовыми возможностями в РПЛ. С их появлением в первой лиге конкуренция за выход в премьер-лигу будет особенно жесткой?

— Да, если честно, ФНЛ всегда была непредсказуемой лигой. Недаром ее называют лучшей лигой мира. Во-первых, она сложна тем, что там большие перелеты и приходится много и хорошо восстанавливаться. Во-вторых, поля не везде хорошие. В-третьих, команды играют в силовой футбол. Будет постоянная борьба на каждом участке поля за инициативу. Только при соответствии этому ты будешь выигрывать. Поэтому лига сложная. Даже независимо от того, что туда сейчас вылетели три команды из РПЛ. Даже если бы они не вылетели, всё равно было бы тяжело.

— За время игры в РПЛ отвыкли от длинных перелетов в Красноярск и Хабаровск?

— Не сильно. Тем более у нас и так в последние два года увеличились перелеты в связи с известной ситуацией. До той же Москвы нам из Сочи приходится по четыре часа лететь.

— Насчет лучшей лиги мира вы говорили без сарказма?

— Нет, ну понятно, что это был сарказм. Но ее так называют, потому что она очень тяжелая. Поэтому так привел этот термин. Но очевидно, что это сарказм.

— В игровом плане «Сочи» как-то изменился по сравнению с РПЛ? Или будете играть в тот же футбол, что нынешний главный тренер вашей команды Роберто Морено ставил весной?

— Тактика никак не корректировалась. Основной костяк команды у нас остался. Хотя добавилось несколько ребят — все они хорошие, обученные. И порядочные в человеческом плане. Думаю, они нам помогут. Но в целом будем стараться играть в тот же футбол, что весной.

— Насколько тяжело себя будет заставлять играть в первой лиге после того, как вы весной, даже находясь на последнем месте, на равных играли со всеми топ-клубами премьер-лиги, а некоторые футболисты еще два года назад выигрывали серебряные медали РПЛ?

— Понятно, что в премьер-лиге хочется всем играть. Но мы спортсмены. И должны серьезно относиться к любому матчу, любому турниру. Мы и на каждую тренировку выходим не спустя рукава — каждый хочет выиграть даже в мелком упражнении. Условно говоря, по пять упражнений у нас на каждой тренировке — и любой игрок во всех пяти хочет показать себя лучше остальных. Так же и в матчах первой лиги. Всем хочется вернуться обратно в РПЛ и доказать, что «Сочи» там неслучайно находился, что мы достойны там снова играть.

— Почему «Сочи» за два года проделал такой резкий путь вниз — от второго места до последнего 16-го и вылета из РПЛ?

— Ну бывает такое в футболе. Это же футбол. Если мы вылетели, значит, соперники были сильнее нас. Что тут еще добавишь?

— За полгода работы с Морено что нового узнали для себя?

— Каждый тренер индивидуален по-своему. У каждого есть свои нюансы, положительные моменты. От каждого стараюсь брать по максимуму. Невозможно что-то одно выделить. Все тренеры бывают где-то одинаковыми, а где-то разными. Я от каждого стараюсь брать только лучшее.

— Как руководство «Сочи» умудрилось подписать недавнего главного тренера сборной Испании в клуб, идущий на последнем месте в РПЛ, а теперь еще и сохранить его у себя на сезон в первой лиге?

— Не знаю. Надо спросить у руководителей, а не у меня, как они убеждали и подписывали Роберта Морено. От себя могу сказать, что он сам по себе амбициозный человек. Когда его привели в РПЛ, это было хорошее подписание. Думаю, он сам понимал, что город и команда хорошие. И не просто так сюда ехал, не смотря ничего. Наверное, он предварительно посмотрел наши игры, узнал о футболистах, клубной инфраструктуре, о полях и погоде. И приехал сюда. А когда команда вылетела, он сам сказал, что остается и хочет доказать, что «Сочи» должен играть в премьер-лиге.

— У вас был вариант этим летом перейти в клуб РПЛ?

— Нет-нет. Я в «Сочи». Вот, видите? (Показывает на эмблему на груди.)

— И до конца летнего трансферного окна никуда не уйдете?

— Моя команда «Сочи».

— Будете ее возвращать в РПЛ?

— Да.

— Не так давно вы играли за сборную России, в которую теперь тяжело будет попасть из первой лиги, а вам в ноябре уже 29 лет исполнится. Верите, что успеете еще вернуться в национальную команду?

— Да, конечно. Всё возможно в футболе. Вы, наверное, сами понимаете, как в футболе всё быстро меняется. Три года назад я был в ФНЛ. А уже через полгода играл в премьер-лиге. Если бы мне летом 2021 года кто-то сказал, что через полгода буду играть в РПЛ, через год выиграю серебряные медали чемпионата России, а через полтора года буду вызываться в сборную, я бы ответил сказавшему это человеку, что он ненормальный. Но видите, как всё быстро меняется. Поэтому всё возможно.