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«Те, кто в курсе, что происходит в «Спартаке», не удивляются ничему»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев — о новом главном тренере красно-белых, селекции «Локомотива» и товарищеских матчах национальной команды в период бана
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Год назад бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Спартака», лучший футболист страны 2004 года Дмитрий Сычев стал президентом клуба второй лиги «Иртыш» из родного Омска. С тех пор он совмещает эту работу с играми за ветеранов в организуемых РФС ретро-матчах «Лиги легенд», один из которых прошел в конце прошлой неделе в Минске между Белоруссией и Россией.

В интервью «Известиям» Сычев поделился мнением о селекции «Локомотива», назначении нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и оценил текущие матчи сборной России в условиях отстранения от официальных международных соревнований.

— Как вам ретро-матч в Минске?

— Класс! Классная история, очень душевная. Порадовали болельщиков и встретились между собой, а ведь многие участвовавшие футболисты давно не виделись и не общались, хотя когда-то постоянно играли друг против друга в чемпионате и даже вместе за один клуб. Одни положительные эмоции. Плюс, лично мне давно не доводилось выходить на большое поле, а на стадионе в Минске это получилось, что доставило мне дополнительные радость и эмоции. Такие мероприятия — прекрасный способ получить удовольствие от футбола, порадовать болельщиков, ностальгирующих по временам нашей игры, а также дать пример молодому поколению.

— Тренировавший сборную России на этом матче Валерий Газзаев был особенно эмоционален в раздевалке?

— Ну да, он такой человек, что всегда настроен на победу и настраивает на нее остальных. Но я думаю, что на таких мероприятиях результат всё-таки второстепенен. Такие матчи нужно играть с удовольствием и без какой-то либо накачки.

— Вы уже год работаете президентом выступающего во второй лиге омского «Иртыша». Как вам на этой должности?

— Наша работа предполагает тишину, поэтому пока подробностей не расскажу. Но работы много. Работаем, поднимаем омский футбол. Очень непросто, но мы не жалуемся, а работаем в поте лица.

— Вы раньше говорили, что в вашем родном Омске футбол находится в состоянии разрухи.

— Честно говоря, даже с учетом того, что знал, не ожидал многих проблем, с которыми столкнулся, когда непосредственно начал работу во главе клуба. Но вы же знаете классическую фразу Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Так что работаем, засучив рукава.

— Как относитесь к происходящему сейчас в «Локомотиве» — уходу лидеров в лице Максима Глушенкова, Антона Миранчука, Артема Дзюбы, Рифата Жемалетдинова?

— Наверное, руководством клуба, выбран определенный вектор. Надо просто понять, какой вектор (смеется). Думаю, скоро мы поймем, какие задачи будут поставлены перед командой. Соответственно, по кадровым перестановкам тоже увидим какую-то логику. Потому что надо заменять игроков, которые ушли из-за непродления контрактов. Не понятно пока, будут ли найдены на их место люди и какого уровня это будут исполнители. И, соответственно, какие задачи на сезон поставит «Локомотив» с учетом всех перемен.

— Вам не кажется, что «Локомотив» фактически отказался от задач бороться за трофеи?

— Пока не могу судить, потому что наблюдаю это только со стороны. Нужно от руководства услышать, чего оно хочет, какой вектор развития выбирает. И, повторюсь, какие задачи ставит — бороться за трофеи и медали, или растить игроков молодых, зарабатывая на их трансферах в другие клубы. Пока вообще ничего не понятно, что происходит в «Локо».

— А в «Спартаке»?

— Думаю, с новым главным тренером Деяном Станковичем будет интересно. Точно не скучно. А как он себя проявит в спортивном плане, покажет время. Увидим в предстоящем сезоне. Пока Станкович дал только очень яркую пресс-конференцию.

— Вы про фразу «Я уже знаком с дьяволом» в ответ на слова «Добро пожаловать в ад»?

— Вообще, там всё его выступление было яркое. Но по-прежнему не понятно, как будет выглядеть клуб, какую Станкович поставит игру. Рисунок игры будущий не ясен.

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— Вас удивило, что «Спартак» именно его назначил?

— Думаю, те, кто в курсе, что творится в «Спартаке», не удивляются ничему. Спартак — это хедлайнер. Будет интересно посмотреть. Как известно, болельщики «Спартака» очень требовательны и ждут только первого места. Посмотрим, сможет ли новый тренер воплотить их мечты.

— Вам интересно следить за матчами сборной России в условиях бана?

— Конечно! Это же наша сборная. Считаю, что любой матч, который происходит на международной арене, полезен. Даже если он товарищеский. Его трудно переоценить, поэтому следим за сборной и смотрим за новыми людьми, которые в нее попадают, за новым поколением, которое в скором времени будет проявлять себя уже на международной арене.

— Долго нам придется восстанавливать свои позиции на международной арене после нескольких лет без практики, когда клубы вернутся в еврокубки, а сборная в отборочные турниры чемпионатов мира и Европы?

— Очень хорошую работу проводит РФС, когда организовывает международные матчи с соперниками разного уровня. Так что думаю, не будет никаких проблем вернуться в строй мирового футбола и выполнять задачи по попаданию на большие форумы. Да, есть вопрос практики, но опять же, в клубах ребята получают эту практику и растут. Поэтому не вижу проблем с игрой в международных турнирах, когда наши команды туда вернутся. Точнее, проблемы будут, но не катастрофического характера.

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