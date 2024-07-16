УЕФА представил свою символическую сборную по итогам Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную из лучших футболистов чемпионата Европы по футболу –2024. Список опубликован 16 июля на сайте УЕФА.

Вратарем команды союз назначил Мика Меньяна (Франция).

Среди защитников перечислены Кайл Уолкер (Англия), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария) и Марк Кукурелья (Испания).

На позиции полузащитников УЕФА предложил трех игроков сборной Испании — Родри, Даниэля Ольмо и Фабиана Руиса.

Нападающими назначены Нико Уильямс, Ламин Ямаль (Испания) и Джамал Мусиала (Германия).

В УЕФА напомнили, что Родри признан лучшим игроком Евро-2024, а Ямаль, которому 17 лет — лучшим молодым игроком этого футбольного турнира. Всего в символической сборной шесть испанских футболистов.

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Ранее, 14 июля, сборная Испании одержала победу над национальной командой Великобритании в Берлине и стала чемпионом Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1. Это четвертая победа на турнире для Испании: она уже добивалась чемпионства в 1964, 2008 и 2012 годах.

На следующий день бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин указал, что тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте — очень грамотный наставник, а национальная команда, вероятно, будет лидировать в различных турнирах в ближайшие 10 лет.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 сборные, команды были разбиты на шесть групп. Самыми титулованными сборными Евро-2024 стали Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три и четыре раза соответственно. Команда Англии не становилась чемпионом Европы ни разу.