Сборная Испания будет лидировать во всех международных турнирах ближайшее десятилетие. Об этом 15 июля заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Сейчас у сборной очень грамотный тренер, который много лет работает в структуре испанской футбольной федерации. Он не смотрит на возраст игроков и доверяет тем ребятам, в которых он видит потенциал. Очень многое зависит от тренера, от него идет идеология», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» экс-тренер московского «Спартака».

Он также отметил, что известные игроки команд других европейских стран готовятся к завершению карьеры.

«Так что в ближайшие 10 лет Испания будет фаворитом европейского футбола. В других командах игроки заканчивают карьеры: у Хорватии уходит поколение [Луки] Модрича, в английской сборной — тоже более возрастные игроки, то же самое — у Германии, у Франции звездная плеяда на излете. Испанцы будут фаворитами во всех турнирах», — констатировал Гладилин.

Накануне Сборная Испании обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1.

Футболисты испанской сборной тогда установили рекорд европейских чемпионатов по забитым голам за один турнир матча. Всего на Евро-2024 они забыли 15 мячей, таким образом обогнав национальную команду Франции, которая в 1984 году в рамках чемпионата забила 14 голов.

15 июля полузащитника сборной Испании Родри признали лучшим игроком Евро-2024. Испанский футболист за турнир провел шесть матчей и забил один гол в игре против сборной Грузии (4:1) в 1/8 финала

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.

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