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Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро

Испания обыграла Англию и в четвертый раз выиграла чемпионат Европы
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Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
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Футболисты сборной Испании 14 июля установили рекорд чемпионатов Европы по забитым голам за один турнир матча. Всего на Евро-2024 они забыли 15 мячей.

Испанская сборная смогла обогнать национальную команду Франции, которая в 1984 году в рамках чемпионата забила 14 голов, уточняет «Спорт-Экспресс».

Также Испания в четвертый раз в истории завоевала золото на Евро, обыграв Англию со счетом 2:1 в финале турнира 2024 года. До этого сборная становилась победителем чемпионата Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.

Ранее в этот день полузащитника сборной Испании Родри признали лучшим игроком Евро-2024. Испанский футболист за турнир провел шесть матчей и забил один гол в игре против сборной Грузии (4:1) в 1/8 финала

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

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