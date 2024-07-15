Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро
Футболисты сборной Испании 14 июля установили рекорд чемпионатов Европы по забитым голам за один турнир матча. Всего на Евро-2024 они забыли 15 мячей.
Испанская сборная смогла обогнать национальную команду Франции, которая в 1984 году в рамках чемпионата забила 14 голов, уточняет «Спорт-Экспресс».
Также Испания в четвертый раз в истории завоевала золото на Евро, обыграв Англию со счетом 2:1 в финале турнира 2024 года. До этого сборная становилась победителем чемпионата Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.
Ранее в этот день полузащитника сборной Испании Родри признали лучшим игроком Евро-2024. Испанский футболист за турнир провел шесть матчей и забил один гол в игре против сборной Грузии (4:1) в 1/8 финала
Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.