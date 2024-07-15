Полузащитника сборной Испании Родри признали лучшим игроком Евро-2024

Полузащитника сборной Испании Родри в воскресенье, 14 июля, признали лучшим игроком прошедшего в Германии чемпионата по футболу – 2024.

Испанский футболист за турнир провел шесть матчей и забил один гол в игре против сборной Грузии (4:1) в 1/8 финала, сообщает «Спорт-Экспресс».

Родри 28 лет, он выступает за национальную команду Испании с 2018 года. Всего на его счету четыре гола в 55 играх за сборную.

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Ранее в этот день сборная Испании обыграла команду Англии и стала победителем чемпионата Европы по футболу. Матч закончился со счетом 2:1.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 сборные, команды были разбиты на шесть групп.