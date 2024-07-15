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Полузащитника сборной Испании Родри признали лучшим игроком Евро-2024

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Фото: REUTERS/Lee Smith
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Полузащитника сборной Испании Родри в воскресенье, 14 июля, признали лучшим игроком прошедшего в Германии чемпионата по футболу – 2024.

Испанский футболист за турнир провел шесть матчей и забил один гол в игре против сборной Грузии (4:1) в 1/8 финала, сообщает «Спорт-Экспресс».

Родри 28 лет, он выступает за национальную команду Испании с 2018 года. Всего на его счету четыре гола в 55 играх за сборную.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 сборные, команды были разбиты на шесть групп.

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