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Сборная Испании разгромила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Сборная Испании вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв национальную команду Грузии со счетом 4:1. Матч состоялся в воскресенье, 30 июня, на стадионе «РайнЭнергиШтадион» в Кельне.

У команды победителей голы забили Родри (39-я минута), Фабиан Руис (51-я), Нико Уильямс (75-я) и Дани Ольмо (83-я). При этом испанец Робин Ле Норман на 18-й минуте отправил мяч в собственные ворота, чем и открыл счет, пишет «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале Испания встретится с Германией, матч состоится 5 июля в Штутгарте.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Ранее в этот день сборная Англии в матче 1/8 Евро-2024 обыграла национальную команду Словакии и вышла в четвертьфинал. Встреча закончилась в дополнительное время со счетом 2:1.

29 июня сборная Германии обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024. Голы забили Кай Хаверц (53-я минута, пенальти) и Джамал Мусиала (68).

Тогда действующий чемпион Европы Италия проиграла сборной Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2024.

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