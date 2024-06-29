Действующий чемпион Европы Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
Сборная Швейцарии обыграла команду Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 29 июня со счетом 2:0.
Мячи забили Рено Фройлер и Рубен Варгас, сообщает «Спорт-Экспресс». Команда Италии покинула соревнования в ранге действующих чемпионов турнира.
Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, команды разбиты на шесть групп.
Ранее, 27 июня, сообщалось, что сборные Словакии и Румынии забили по одному мячу в ворота друг друга в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышли в плей-офф турнира.
25 июня в плей-офф Евро-2024 вышли сборные Дании и Словении. Дания сыграла вничью с Сербией, Словения — с Англией, оба матча закончились со счетом 0:0.
До этого, 22 июня, в плей-офф вышла сборная Португалии, обыграв команду Турции во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2024 со счетом 3:0.